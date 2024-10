Genshin Impact: Tickets der Benefizkonzerte verkaufen sich rasant

Autor:, in / Genshin Impact

Image: COGNOSPHERE PTE. LTD.

Genshin Impact-Benefizkonzerte in Dortmund und Wien: Tickets verkaufen sich rasant. Wer dabei sein will, muss schnell sein!

Die Musik von Genshin Impact, dem Open World-Adventure-RPG, das Millionen Spieler auf der ganzen Welt für sich begeistern konnte, hat seine Wurzeln in Orchestermusik und mischt musikalische Elemente aus verschiedenen Regionen, um die Vielfalt der Völker und Regionen von Teyvat darzustellen. Liebhaber von Musik und Videospielen aus Wien und Dortmund haben nun die Gelegenheit, sich diesen Herbst Tickets für zwei Konzerte zu sichern, in denen junge Musiker den wunderbaren Soundtrack des Spiels aufführen – aber sie sollten sich beeilen, denn die Tickets für Wien sind schon zu 75% ausverkauft und auch von den Tickets in Dortmund sind nur noch weniger als die Hälfte übrig.

Genshin Impact arbeitet ihm Rahmen seines Impact4Music-Projekts mit jungen lokalen Musikern zusammen, um den Spielsoundtrack in Konzertsäle auf der ganzen Welt zu bringen. In den eineinhalb Stunden langen Konzerten kommen über hundert Musiker, ein Chor, sowie Volksinstrumente aus verschiedenen Kulturen zum Einsatz. Die Musik gibt die Kulturen der verschiedenen Regionen im Spiel wieder – beim Konzert in Wien werden sogar Stücke aus der neusten Region Natlan aufgeführt.

Die Ticketpreise starten bei unter zehn Euro, damit auch Menschen, die normalerweise nicht ins Konzert gehen, in den Genuss einer qualitativ hochwertigen Darbietung kommen können. Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen werden für wohltätige Zwecke wie Musikausbildung, Umweltschutz etc. gespendet.

Fans können immer noch Eintrittskarten für die Konzerte in Wien (am 11. November mit der Philharmonie der Universität Wien im Musikverein) und Dortmund (am 25. November mit dem Dortmunder Universitätsorchester und dem Universitätschor im Konzerthaus Dortmund) erwerben.

Genshin Impact wurde 2020 veröffentlicht und hat sich seitdem zu einem preisgekrönten Open World- Adventure-RPG entwickelt, das von Fans auf der ganzen Welt geliebt wird. Die Musik von Genshin Impact wird von HOYO-MiX, dem Inhouse-Musikstudio des Entwicklerstudios HoYoverse, komponiert.

Das Spiel ist in der riesigen Fantasy-Welt Teyvat angesiedelt, die aus sieben Nationen besteht, von denen jede über ihr eigenes musikalisches Thema und mehrere Soundtrack-Sammlungen verfügt, welche die Geschichte, Kultur, Landschaften und Abenteuer der jeweiligen Region zum Ausdruck bringen. Die musikalische Grundlage des Soundtracks ist Orchestermusik, die mit zahlreichen musikalischen Traditionen aus aller Welt kombiniert wird, um die Reichhaltigkeit und Vielfalt der Völker und Kulturen Teyvats darzustellen.