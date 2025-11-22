Genshin Impact: Version Luna III feiert die Mondgebetsnacht und die Ankunft von Durin

Version Luna III von Genshin Impact feiert die Mondgebetsnacht und die Ankunft von Durin am 3. Dezember!

Die weltweit agierende Marke für interaktive Unterhaltung HoYoverse gab heute bekannt, dass Version Luna III von Genshin Impact, „‚Lied des leeren Mondes – Intermezzo‘: Des hohen Nordens Nachtgedicht“, am 3. Dezember erscheinen wird.

Während sich Nod-Krai auf die „Mondgebetsnacht“ vorbereitet, setzt sich die Geschichte in diesem Gebiet fort. Dieses großartige Fest kennzeichnet auch die letzte Nacht der Jungfrau vor ihrer Reise zum Mond. Neben den Feierlichkeiten gibt auch der neugeborene Drache Durin als spielbare Figur sein Debüt und setzt im Kampf seine zwei verschiedenen Formen ein.

Spieler können durch besondere Aufträge vom Hexenzirkel auch neue Fähigkeiten für Durin und andere „Hexerei-Figuren“ freischalten.

Nach der Niederlage des Rächers von Solnari erwacht Nasha mit der festlichen Atmosphäre der Mondgebetsnacht wieder zum Leben. Spieler werden eingeladen, das Fest zu genießen, verschiedene Spielstände zu entdecken und ihre Erinnerungen in einem Andenken-Stempelbuch festzuhalten, wobei sie die wertvollen Momente vor der Mondreise der Jungfrau auskosten.

Während des Fests tauchen unerwartete Gästinnen auf – der Hexenzirkel ist angekommen. Alice, Klees Mutter, und Nicole Reeyn, die den Reisenden einst leitete, die Prophezeiung von Fontaine zu verstehen, erscheinen endlich und bringen eine erschütternde Nachricht: Die Grenzen Teyvats werden instabil und seltsame „Trugbilder“ tauchen überall in Nod-Krai auf.

Spieler werden gemeinsam mit Albedo, Durin und dem Wanderer das Geheimnis dahinter lüften. Nach dem Abschluss dieses neuesten Archontenauftrags kann noch die zeitlich begrenzte Belohnung Urgestein ×500 erhalten werden.

Ein weiteres Highlight ist Durin, eine 5-Sterne-Pyro-Figur, die einen Einhänder schwingt, zwei völlig unterschiedliche Kampfformen besitzt, und sowohl als Truppenunterstützer als auch als starker Schadenverursacher eingesetzt werden kann. Durin, einst ein Drache aus der Märchenwelt Simulanka, wurde durch die Alchimie von Albedo und die Übertragung der Herzensenergie des Schattendrachen Durin ein menschlicher Körper verliehen.

Diese besondere Herkunft gewährt Durin doppelte Kräfte: Die eine spiegelt die reine Seele aus Simulanka wider und kann die Truppe unterstützen, indem sie den Elementar-Widerstand der Gegner verringert und Pyro-Flächenschaden verursacht.

Die andere ist mit der Kraft des Abgrunds erfüllt und eignet sich besonders gut dafür, auf Einzelziele verheerende Angriffe auszuüben und den durch die von Durin ausgelösten Reaktionen Verdampfen und Schmelzen verursachten Schaden zu verstärken.

Durch das Abschließen des Legendenauftrags von Durin werden weitere Geheimnisse über den Drachen und den Hexenzirkel enthüllt. Dabei ist eine besondere Belohnung für Durin erhältlich.

In Version Luna III gibt es eine große Aktualisierung mit den neuen Inhalten der „Hexerei-Figuren“, wodurch einige Figuren mit enger Verbindung zum Hexenzirkel verbessert werden. Durch das Abschließen der von Alice gegebenen Aufträge „Aufgabe der Hexe“ können Durin, Venti, Klee, Albedo, Mona, Razor, Fischl und Saccharose zu Hexerei-Figuren werden.

Jeder Auftrag entfaltet eine einzigartige Geschichte der jeweiligen Figur und verleiht ihr besondere Fähigkeiten sowie Veränderungen der Sternbild-Effekte. Wenn die Truppe mindestens zwei Hexerei-Figuren hat, wird außerdem der Effekt „Hexerei – Geheimes Ritual“ freigeschaltet, der die Kampffähigkeiten der Truppe erheblich erhöht. Zum Beispiel wird Venti, der Anemo-Archon mit einer tiefen Verbindung zum Hexenzirkel, nach Abschluss seines Auftrags seine einst verborgene Kraft zurückerlangen.

Wenn sein Zentrum des Sturms aktiv ist, verwandeln sich seine Standardangriffe in kräftige „Orkanpfeile“, die Gegner durchdringen und die Wirkungsdauer des Zentrums des Sturms zusätzlich verlängern können. Spieler können sich die vollständigen Verbesserungsdetails im neuen Hilfsmittel „Kleines Hexenlexikon“ ansehen. Nach Abschluss des Einführungsauftrags können Spieler zudem Razor, Fischl oder Saccharose frei in ihre Truppe einladen.

Jahoda, die neue 4-Sterne-Anemo-Bogenschützin, schließt sich auch dem Abenteuer an und zeigt ihre außergewöhnlichen Talente in Hinsicht auf Truppenheilung und Elementarabsorption zum Verursachen von entsprechendem Schaden. In der ersten Phase der Aktionsgebete von Version Luna III können Spieler sich auf den ersten Auftritt von Durin und Jahoda sowie die Rückkehr von Venti freuen, während die zweite Phase Varesa und Xilonen zurückbringen wird.

Weitere Aktivitäten und Aktionen werden in Version Luna III verfügbar sein. Die Aktion „Die Reise des Flammenkriegers durch den Schnee“ wird Spieler auf den Drachengrat zurückbringen, wo sie winterliche Minispiele erleben und Belohnungen, einschließlich einer einzigartigen 4-Sterne-Waffe „Regenakkorde der Regenbogenschlange“ sowie Urgestein, erhalten können. Zurück in Nod-Krai warten im Silbermondhof weitere Geschichten und Interaktionen rund um die Jungfrau auf Spieler. Außerdem werden die Herausforderungen von „Gemalte Echos“ auch aktualisiert, wobei Klees und Albedos Echos als Belohnungen hinzugefügt werden.

Das UGC-Spielmodul Miliastra Wonderland wird in der Version Luna III ebenfalls brandneue Aktualisierungen erhalten. Das neue „Wonderland-Ressourcen-Zentrum“ ermöglicht es den Handwerkern, Daten und kreative Inhalte über das Bearbeitungstool frei zu teilen und zu erhalten.

In dieser Version können noch mehr Belohnungen freigeschaltet werden, darunter lustige Bewegungen, Ausdrücke und kostenlose Ziehungen. Darüber hinaus steht Spielern eine winterliche Halle während dieser Version zur Verfügung.

Version Luna III von Genshin Impact feiert die Mondgebetsnacht und die Ankunft von Durin am 3. Dezember. Dank der Cross-Save- und Mehrspielerfunktion können Spieler ihre Abenteuer auf PlayStation, Xbox, PC, Android und iOS genießen. Das Spiel wurde vom ESRB auf PS5, Xbox, PC und Google Play mit T für Teen bewertet und auf iOS mit 12+.

Hier ist der Trailer zur Version Luna III: