Genshin Impact: Version Luna VII bringt Nicole und neue Sumeru-Krise

Genshin Impact kündigt Version Luna VII mit neuer Handlung und Figuren an.

Mit Version Luna VII erhält Genshin Impact ein neues großes Inhaltsupdate, das am 20. Mai erscheint und die Handlung rund um das Reich Sumeru weiterführt.

Im Zentrum steht ein neues Kapitel des Archontenauftrags, in dem Sumeru nach dem mysteriösen Zusammenbruch von Nahida in eine Krise gerät. Gleichzeitig taucht ein neuer Gegner auf, der Verbindungen zu Il Dottore aufweist und den Konflikt im Reich der Weisheit weiter verschärft.

Neue Inhalte in Version Luna VII

Neues Kapitel des Archontenauftrags in Sumeru

Neue spielbare Figur Nicole (5 Pyro, Katalysator)

Neuer Charakter Lohen (5 Kryo, Stangenwaffe)

Neue Figur Prune (4 Anemo, Katalysator)

Neuer wöchentlicher Boss mit variablen Fähigkeiten

Zeitlich begrenzte Event-Aktivitäten rund um Klees Minihexenzirkel

Neue Belohnungen inklusive exklusiver Waffen-Skins

Aktualisierte Inhalte in Miliastra Wonderland

Neue Systemfunktion „Hinweise des Reiseführers“

Neue spielbare Charaktere

Nicole wird als erste spielbare Hexe des Hexenzirkels eingeführt. Sie ist eine 5-Sterne-Pyro-Figur mit Fokus auf Unterstützung, Schildmechaniken und teamweite Angriffsbuffs. Ihre Fähigkeiten sollen sowohl aktive als auch inaktive Charaktere stärken und zusätzliche taktische Optionen im Kampf bieten.

Lohen tritt als 5-Sterne-Kryo-Charakter mit Stangenwaffe auf. Sein Kampfstil basiert auf dem Management zweier Ressourcen, die seinen Schaden und seine Fähigkeiten im Verlauf des Kampfes verstärken sollen. Besonders in Kombination mit Hexenzirkel-Charakteren soll er sein volles Potenzial entfalten.

Prune ergänzt das Roster als 4-Sterne-Anemo-Figur. Sie nutzt eine Kombination aus Katalysatorangriffen und Elementarreaktionen, um Gegner zu kontrollieren und Schaden durch Verwirbelung zu verursachen.

Events und zusätzliche Inhalte

Ein zeitlich begrenztes Event rund um Klees Minihexenzirkel bringt mehrere Minispiele sowie neue Belohnungen ins Spiel. Spieler können dabei unter anderem ein exklusives Waffen-Skin freischalten.

Zudem wird in Miliastra Wonderland ein neues Sportevent eingeführt, das zusätzliche Aktivitäten und Anpassungsmöglichkeiten für Spieler-Avatare bietet.

Version Luna VII erweitert außerdem soziale und kreative Funktionen, darunter neue Posen, Fotomodi und weitere Anpassungswerkzeuge.

Das Update wird am 20. Mai für PlayStation, Xbox, PC, Android und iOS veröffentlicht und unterstützt weiterhin Cross-Save sowie Multiplayer-Funktionen.