Genshin Impact: Xbox-Version, Update 5.2, Luftfähigkeiten & mehr

Autor:, in / Genshin Impact

Image: COGNOSPHERE PTE. LTD.

Genshin Impact Version 5.2 bringt neue Luftfähigkeiten am 20. November.

Die Genshin Impact-Entwickler freuen sich, euch mitteilen zu können, dass Version 5.2 am 20. November erscheinen wird.

Macht euch bereit für Erkundungen und Kämpfe in der Luft mit Chasca, Ororon oder indem ihr euch in die neuen Natlan Saurier verwandelt! Mit neuen und vertrauten saurianischen Begleitern habt ihr die perfekte Gelegenheit, tiefer in die Geschichten der beiden neuen Stämme von Natlan einzutauchen und die Geheimnisse der neu freigeschalteten mysteriösen, hoch aufragenden Stadtruinen aufzudecken.

Mit der Veröffentlichung von Version 5.2 wird Genshin Impact endlich auch auf Xbox Series X|S und Xbox Cloud Gaming verfügbar sein.

Spieler mit einem Abenteuerrang von 2 oder höher können den „Verschlungenen Kurs der Flügel des Schicksals“ frühzeitig erhalten, indem sie sich auf der Xbox in das Spiel einloggen. Dieser Gleiter wird auf den anderen Plattformen ab Version 5.3 verfügbar sein. Außerdem erhalten Game Pass Ultimate-Mitglieder einen wiederkehrenden Bonus.

Genshin Impact – Update 5.2

Führt zwei neue Saurier ein: Qucusaurier, die über weite Strecken gleiten und in der Luft rasen können, und Iktomisaurier, die vertikal springen und ihre besondere Sehkraft nutzen können, um versteckte Mechanismen zu erkennen.

Fügt neue spielbare Charaktere hinzu: Chasca, eine Fünf-Sterne-Anemo-Bogenkämpferin mit Multi-Elementarschüssen, und Ororon, ein Vier-Sterne-Elektro-Bogenkämpfer mit einem einzigartigen Nachtseelen-Mechanismus, der mit Elektro- und Hydro-Teamkameraden interagiert.

Erweitert die Welt um zwei neue Stämme: den Blumenfeder-Clan und die Meister des Nachtwinds, sowie um die antiken Stadtruinen von Ochkanatlan.

Setzt die Archon Quest mit Kapitel V fort: Zwischenspiel, in dem die Spieler dem Blumenfeder-Clan helfen, sich von der Verseuchung des Abyss zu erholen, mit Unterstützung von Iansan und dem Kapitän.

Startet ein neues saisonales Ereignis mit Citlali und Ororon, bei dem das 4-Sterne-Schwert Calamity of Eshu als Belohnung winkt.

Fügt einen neuen Boss hinzu: Tenebrous Papilla, der sich in verschiedene Gegner verwandeln kann und in den neuen Gebieten auf Herausforderer wartet.

Erste Eindrücke in der Screenshot-Galerie

Hier gibt es noch einen Trailer zu sehen: