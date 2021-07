Get Packed: Fully Loaded: Announcement Trailer zum Umzugsspiel veröffentlicht

Coatsink gibt bekannt, dass Get Packed: Fully Loaded, die erweiterte Version des lokalen und Online-Partyspiels von Moonshine Studio, ab sofort auf Steam, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich ist.

Das ursprüngliche Get Packed wurde im April 2020 auf Stadia veröffentlicht. Diese erweiterte Ausgabe bietet eine Menge neuer Inhalte mit neuen Kampagnen- und Wettbewerbsstufen, zusätzlichen spielbaren Charakteren und anpassbaren Outfits.

Get Packed: Fully Loaded stellt 1-4 Spieler vor die Aufgabe, eine ganze Stadt umzusiedeln, nachdem sie von einem gierigen Salzbergbauunternehmen übernommen wurde. Als einziges Umzugsteam in der Stadt übersteigt die Nachfrage bei weitem das Angebot, also bleibt keine Zeit zum Trödeln. Schnappt euch die Sachen der Leute, werft sie in den Truck, zieht weiter zum nächsten Haus und hinterlasst eine Spur der Zerstörung, Explosionen und Trümmer in eurem Kielwasser.

Features

Kampagnen-, Zerstörungs- und Zeitangriffs-Spielmodi

18 Levels in 6 Etappen

10 Versus-Levels

12 spielbare Charaktere

Charakter-Anpassung

„Ich hasse Umzüge im echten Leben, aber in Get Packed: Fully Loaded ist es eine absolute Freude“, sagt Marcus Gardner, Mitbegründer der Moonshine Studios. „Man muss nicht schwer heben oder sich Sorgen machen, dass die eigenen Sachen kaputt gehen. Stattdessen kannst du dich austoben, während du rücksichtslos die Besitztümer anderer Leute in deinen Umzugswagen schleppst. So macht es Spaß, eine Wohnung zu verwüsten, ohne aufzuräumen!“

„Get Packed war ein totaler Kracher auf Stadia, deshalb sind wir begeistert, es einem breiteren Publikum zugänglich zu machen“, sagt Eddie Beardsmore, COO bei Coatsink. „Und mit der Fully Loaded-Erweiterung gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um einzutauchen und mit Freunden ein wenig zerstörerischen Spaß zu haben!“

Get Packed: Fully Loaded Announcement Trailer