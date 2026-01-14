Ghetto Zombies: Graffiti Squad: Graffiti-Helden wehren sich im Januar gegen Untote

Ein frischer Trailer, ein nahender Release und ein klarer Fokus auf rasanten Koop-Actionspaß prägen die aktuelle Woche rund um Ghetto Zombies: Graffiti Squad. Das von Fogo Games entwickelte und von Nuntius Games veröffentlichte Projekt erscheint an diesem Freitag, dem 16., auf PC via Steam – begleitet von einem zeitlich begrenzten Rabatt zum Launch.

Noch im Laufe des Monats folgt außerdem das Veröffentlichungsdatum für Xbox Series SX, wo der Titel als Teil des ID@Xbox-Programms exklusiv vertreten sein wird.

Der neue Trailer zeigt das komplette Paket: ein hohes Spieltempo, eine dichte urbane Atmosphäre und jede Menge Chaos. Die Mischung aus Humor, Koop-Action und brasilianisch inspiriertem Pixel-Art-Stil bildet das Fundament eines Spiels, das euch in die Rolle von Graffiti-Helden versetzt, die ihre Stadt von Zombiehorden befreien und gleichzeitig Territorien durch farbenfrohe Wandbilder erobern.

Das Graffiti-Eroberungssystem dient als zentrales Progressionselement und öffnet stetig neue Wege, Herausforderungen und Möglichkeiten.

Die Struktur des Abenteuers setzt auf kurze, intensive Matches und kontinuierliche Fortschritte. Vier spielbare Charaktere mit individuellen Eigenschaften stehen bereit, zwischen denen ihr jederzeit wechseln könnt, um unterschiedliche Strategien auszuprobieren.

Die Kampagne erstreckt sich über vier Kapitel mit jeweils rund zehn Levels, die stets in einem Bosskampf gipfeln. Diese Bosszombies kehren am Ende jedes Kapitels zurück – stärker, mutierter und mit neuen Tricks ausgestattet.

Besonders auffällig ist das umfangreiche Waffenarsenal. Mehr als 60 Waffen, erweitert auf über 70 Varianten durch Kategorien und Spezialversionen, sorgen für Abwechslung. Darunter finden sich ausgefallene Kreationen wie Ketchup-Blaster, Kaugummi-Werfer oder explosive Sprays, die jeweils eigene Mechaniken mitbringen.

Dazu treten 22 unterschiedliche Zombiegegner mit variierenden Angriffen, Mutationen und Verhaltensmustern, was jede Begegnung unberechenbar hält.

Neben der Kampagne wartet ein endloser Trainingsraum auf euch, in dem zufällige Runden und stetige Horden eure Reflexe und Builds testen. Das Upgradesystem ermöglicht es, Attribute und Fähigkeiten der Helden zu verbessern und verschiedene Spielstile auszuprobieren.

Unterstützt wird das Gesamtpaket von einem Soundtrack, der sich hörbar an Ghetto-Kultur orientiert und die Identität von Ghetto Zombies Graffiti Squad weiter stärkt.