Ghetto Zombies: Graffiti Squad: Launch-Trailer zur taktischen Graffiti-Eroberung

Ghetto Zombies Graffiti Squad ist da: Urbanes Koop Chaos jetzt auf Steam mit Launch-Rabatt und bald auch für Xbox.

Mit einem frischen Trailer und einem zeitlich begrenzten Rabatt startet Ghetto Zombies Graffiti Squad offiziell auf Steam.

Das neue Projekt von Fogo Games, veröffentlicht von Nuntius Games, präsentiert sich als urbanes Action Erlebnis, das seine Identität aus schnellen Kämpfen, kooperativem Gameplay und einer markanten Pixeloptik zieht. Der Release wird von einem exklusiven Video begleitet, das die Vielfalt der Inhalte und das hohe Tempo des Spiels hervorhebt.

Der Titel wurde zudem für das ID@Xbox-Programm ausgewählt, das unabhängige Studios unterstützt. Eine Veröffentlichung für Xbox Series S und Xbox Series X ist bereits bestätigt, das genaue Datum soll noch im Laufe des Monats folgen.

Für Nuntius Games markiert dies einen weiteren Schritt in Richtung Konsolenmarkt.

Im Mittelpunkt steht ein Mix aus klassischer Top-Down-Action und einem Setting, das sich an den brasilianischen Randgebieten orientiert.

Spieler übernehmen die Kontrolle über eine Gruppe von Graffiti-Helden, die die Stadt von Zombiehorden befreien und gleichzeitig Territorien erobern, indem sie Wände und Flächen mit ihren Murals markieren. Dieses Graffiti-Eroberungssystem dient als zentraler Fortschrittsmechanismus und schaltet neue Wege, Herausforderungen und Gebiete frei.

Das Gameplay setzt auf kurze, intensive Matches und eine stetige Weiterentwicklung. Vier spielbare Figuren mit eigenen Werten und Fähigkeiten stehen zur Auswahl, und der Wechsel zwischen ihnen ermöglicht flexible Strategien. Die Kampagne ist in vier Kapitel unterteilt, die jeweils rund zehn Stufen umfassen. Am Ende jedes Kapitels wartet ein Boss-Zombie, der mit neuen Fähigkeiten und Transformationen zurückkehrt und den Schwierigkeitsgrad stetig anzieht.

Mit seinem urbanen Stil, der kooperativen Ausrichtung und der Mischung aus Humor und Action liefert Ghetto Zombies Graffiti Squad einen eigenständigen Ansatz im Genre. Der Steam-Release bildet den Auftakt für die weitere Expansion des Spiels, das bald auch auf Xbox-Konsolen erscheinen soll.