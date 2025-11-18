Ghost Master: Resurrection: Klassiker meldet sich nach zwei Jahrzehnten zurück

Nach zwei Jahrzehnten im Verborgenen melden sich die Geister wieder zurück. Der Entwickler Mechano Story Studio kündigt die lang erwartete Rückkehr des Kultklassikers unter den übernatürlichen Strategie-Puzzlespielen an: „Ghost Master: Resurrection“ wird im März 2026 digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch sowie physisch für PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen.

Die PC-Version, veröffentlicht von Strategy First, ist derzeit über Steam Early Access erhältlich. Die Veröffentlichung der Version 1.0 ist zeitgleich mit den digitalen und physischen Konsolenversionen geplant.

Die physischen Editionen von „Ghost Master: Resurrection“ für PlayStation 5, Xbox Series X und Nintendo Switch, die von U&I Entertainment herausgebracht werden, können jetzt bei lokalen und Online-Händlern vorbestellt werden, bevor sie im März 2026 rauskommen. Diese Editionen haben vier coole DLC-Pakete mit neuen Levels, Modi und Features, die das Geister-Strategie-Erlebnis erweitern:

DLC 1: Until Dawn: Im Spielmodus „Until Dawn“ können Spieler das neue Level „Elm Street“ erkunden.

Im Spielmodus „Until Dawn“ können Spieler das DLC 2: Ghosts Adrift: Spuk in den Straßen von Neibolt im „Zufallsmodus“.

Spuk in den im „Zufallsmodus“. DLC 3: Geisterhafte Verteidigung: Schütze deine Spukorte in der Ocean Avenue mit dem Verteidigungsmodus, der jetzt durch das neue Haustiersystem verbessert wurde.

Schütze deine Spukorte in der mit dem Verteidigungsmodus, der jetzt durch das verbessert wurde. DLC 4: Ashes & Abyss: Kämpfe gegen furchterregende neue Gespenster, Bathys und Pyro, in den neuen Level „Marine“ und „Gas Station“.

Diese Box-Versionen sind ein echtes Sammlerstück für Fans des Original-Klassikers und Neulinge, die sich auf das gruselige Abenteuer freuen.

Fans, die auf PlayStation 5, Xbox Series X|S oder Nintendo Switch digital spielen, erhalten automatisch die DLCs 1 und 2 im Gruselpaket und können so das gespenstische Rätselerlebnis von Anfang an erweitern.

Das beliebte Spiel „Ghost Master“ kehrt mit einer kompletten modernen Überarbeitung zurück: ein originalgetreues Remake mit moderner Grafik, einer neuen Engine und verbesserten Mechaniken, die jede gespenstische Begegnung noch intensiver machen.

Übernimm die Kontrolle über eine schelmische Armee von Geistern, Todesfeen und Ghulen, um den Lebenden in der unheimlichen Stadt Gravenville Angst einzujagen. Löse Rätsel, enthülle dunkle Geheimnisse und meistere die Kunst der spektralen Strategie in dieser einzigartigen Mischung aus übernatürlichen Taktiken und schrägem Humor.

Key Features:

Befehlige deine Armee von Geistern : Beschwöre und kontrolliere über ein Dutzend verschiedene Arten von Geistern, jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit, seinen eigenen Kräften und seiner eigenen Art zu spuken, jetzt mit moderner KI und atemberaubenden Details.

: Beschwöre und kontrolliere über ein Dutzend verschiedene Arten von Geistern, jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit, seinen eigenen Kräften und seiner eigenen Art zu spuken, jetzt mit moderner KI und atemberaubenden Details. Terrorisiere Gravenville : Verursache übernatürliches Chaos an elf aufwendig neu gestalteten Orten, von Psychiatrien und Studentenwohnheimen bis hin zu geheimen Laboren und Polizeistationen, die alle voller neuer Schreckmomente und Geheimnisse stecken.

: Verursache übernatürliches Chaos an elf aufwendig neu gestalteten Orten, von Psychiatrien und Studentenwohnheimen bis hin zu geheimen Laboren und Polizeistationen, die alle voller neuer Schreckmomente und Geheimnisse stecken. Löse Rätsel, versetze andere in Angst und Schrecken und entwickle Strategien : Kombiniere clevere Rätsellösungen mit taktischem Spuken, um vielschichtige Missionen zu erfüllen, versteckte Inhalte zu entdecken und die Geheimnisse des Jenseits zu lüften.

: Kombiniere clevere Rätsellösungen mit taktischem Spuken, um vielschichtige Missionen zu erfüllen, versteckte Inhalte zu entdecken und die Geheimnisse des Jenseits zu lüften. Überarbeitet für eine neue Generation: Erlebe ein Spuk-Erlebnis, das durch eine brandneue Engine, moderne Grafik, verfeinerte Spielsysteme und erweiterte Story-Elemente wiedergeboren wurde, die das Erbe respektieren und gleichzeitig neue Fans anziehen.