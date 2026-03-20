Ghost Master: Resurrection: Kultklassiker mit allen DLCs jetzt erhältlich

Ghost Master: Resurrection bringt das strategische Kultspiel zurück auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch mit Basisspiel und mehreren DLC-Paketen.

Die Geister sind los! Mechano Story Studio hat offiziell bestätigt, dass Ghost Master: Resurrection ab sofort für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch verfügbar ist.

Die Neuauflage des kultigen Strategie-Klassikers kombiniert das Basisspiel mit mehreren DLC-Paketen, sodass Spieler von Anfang an in die unheimliche Atmosphäre eintauchen können.

Die Digitalversion enthält das Basisspiel sowie die DLCs Until Dawn und Ghost Adrift, während die physische Edition zusätzlich Ghostly Defence und Ashes & Abyss auf Disc bietet.

Die moderne Wiederbelebung von Ghost Master liefert eine umfassende Überarbeitung: ein neues Engine, verbesserte Grafiken, aktualisierte Systeme und frische narrative Elemente, die das Original ehren, aber auch neue Spieler willkommen heißen.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über ein Dutzend Geisterarten, jede mit eigenen Fähigkeiten und Persönlichkeiten, und können in 11 detailliert überarbeiteten Schauplätzen wie Asyle, Sorority-Häusern und geheimen Laboren Schrecken verbreiten.

Strategie und Puzzle-Elemente sind eng miteinander verwoben, um Missionen mit mehreren Handlungssträngen zu lösen und versteckte Inhalte freizuschalten.