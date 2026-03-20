Ghost Master: Resurrection: Kultklassiker mit allen DLCs jetzt erhältlich

Die Geister sind los! Mechano Story Studio hat offiziell bestätigt, dass Ghost Master: Resurrection ab sofort für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch verfügbar ist.
Die Neuauflage des kultigen Strategie-Klassikers kombiniert das Basisspiel mit mehreren DLC-Paketen, sodass Spieler von Anfang an in die unheimliche Atmosphäre eintauchen können.
Die Digitalversion enthält das Basisspiel sowie die DLCs Until Dawn und Ghost Adrift, während die physische Edition zusätzlich Ghostly Defence und Ashes & Abyss auf Disc bietet.
Die moderne Wiederbelebung von Ghost Master liefert eine umfassende Überarbeitung: ein neues Engine, verbesserte Grafiken, aktualisierte Systeme und frische narrative Elemente, die das Original ehren, aber auch neue Spieler willkommen heißen.
Die Spieler übernehmen die Kontrolle über ein Dutzend Geisterarten, jede mit eigenen Fähigkeiten und Persönlichkeiten, und können in 11 detailliert überarbeiteten Schauplätzen wie Asyle, Sorority-Häusern und geheimen Laboren Schrecken verbreiten.
Strategie und Puzzle-Elemente sind eng miteinander verwoben, um Missionen mit mehreren Handlungssträngen zu lösen und versteckte Inhalte freizuschalten.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wo kramen die immer solche „Kultklassiker“ aus, die am Ende niemand kennt, nichtmal die alten Zocker, die die Zeiten mitgemacht haben.
Ich gehöre in dem Fall auch zu den Ahnungslosen 🤷🏻♂️
Hab es auch nie gespielt, habe also leider keinen Bezug von damals.
Auch nie gespielt. Hab ich aber irgendwo schonmal gesehen
Kenn ich nicht gefällt mir auch nicht. Hatte mir eben nen gameplay angeschaut. Die deutsche syncro is auch schlecht. Glaube damals wie auch heute nix verpasst.
Is ja locker schon zwanzig Jahre her 😅✌🏻 vielleicht gibt es ne Demo dazu, kann mich nur noch ein bisschen daran erinnern 🫣😅