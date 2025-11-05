Ghost of Yotei: Xbox fragt Insider nach exklusivem PS5-Spiel

Microsoft befragt Xbox-Insider zu einem PS5-exklusiven Titel – Umfrage zu Ghost of Yotei wirft Fragen auf.

Eine ungewöhnliche, aber umso interessantere Frage finden Teilnehmer des Xbox Insider Programms in der Insider-App vor.

Microsoft möchte von euch wissen, ob ihr Ghost of Yotei gespielt habt und wie eure Erfahrung mit dem Spiel war.

Um Ghost of Yotei gespielt zu haben, müsst ihr allerdings eine PlayStation 5 besitzen. Es ist die bisher einzige Plattform, auf dem Publisher Sony Interactive Entertainment das Spiel veröffentlicht hat.

X-User NikoMueller hat Bilder von der Umfrage zu Ghost of Yotei im Xbox Insider-Hub gemacht.

Unter anderem möchte man wissen, ob ihr Spaß mit dem Spiel hattet und wie schwierig es war.

Warum ein Spiel für eine Umfrage ausgewählt wurde, welches im Ökosystem der Xbox gar nicht spielbar ist, darüber kann man nur spekulieren.

Ghost of Yotei ist erst Anfang Oktober für PlayStation veröffentlicht worden.