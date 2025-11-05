Ghost of Yotei: Xbox fragt Insider nach exklusivem PS5-Spiel

Image: Sony Interactive Entertainment / Ghost of Yōtei

Microsoft befragt Xbox-Insider zu einem PS5-exklusiven Titel – Umfrage zu Ghost of Yotei wirft Fragen auf.

Eine ungewöhnliche, aber umso interessantere Frage finden Teilnehmer des Xbox Insider Programms in der Insider-App vor.

Microsoft möchte von euch wissen, ob ihr Ghost of Yotei gespielt habt und wie eure Erfahrung mit dem Spiel war.

Um Ghost of Yotei gespielt zu haben, müsst ihr allerdings eine PlayStation 5 besitzen. Es ist die bisher einzige Plattform, auf dem Publisher Sony Interactive Entertainment das Spiel veröffentlicht hat.

X-User NikoMueller hat Bilder von der Umfrage zu Ghost of Yotei im Xbox Insider-Hub gemacht.

Unter anderem möchte man wissen, ob ihr Spaß mit dem Spiel hattet und wie schwierig es war.

Warum ein Spiel für eine Umfrage ausgewählt wurde, welches im Ökosystem der Xbox gar nicht spielbar ist, darüber kann man nur spekulieren.

Ghost of Yotei ist erst Anfang Oktober für PlayStation veröffentlicht worden.

  1. faktencheck 145280 XP Master-at-Arms Gold | 05.11.2025 - 18:04 Uhr

    Das ich das mal schreiben würde. Schon faszinierend wie sich hier die Zweit und oder Dritt-Accounts gegenseitig schreiben. Macht weiter! 🙂

  2. CrossSkull 7780 XP Beginner Level 4 | 05.11.2025 - 19:39 Uhr

    Ist doch nix neues hat MS/Xbox doch schon bei God of War und Uncharted gemacht soweit ich weiss… wird eigentlich nur versucht Spieler Erfahrungen zusammeln um herauszufinden weshalb die Spiele bei Gamer so beliebt /Erfolgreich sind

  4. Gunslinger 21330 XP Nasenbohrer Level 1 | 05.11.2025 - 20:42 Uhr

    Billiger als auf diese Weise, kann man eine Marktanalyse nicht bekommen. Wir Gamer sind ja mittlerweile quasi Betatester, Investoren, Marktforscher und was weiß ich nicht noch alles.

