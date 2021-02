Ghost Recon: Breakpoint: Neue Inhalte für 2021 angekündigt

Wie Ubisoft bekannt gab, wird es in diesem Jahr weitere, neue Inhalte zu Ghost Recon Breakpoint geben. Nach bekannten Gesichtern wie Sam Fisher, Scott Mitchell und den Rainbow-Operatoren stattete selbst der T-800 einen Besuch auf Aurora ab. Welche Überraschungen euch erwarten, wurde allerdings noch nicht verraten.

Ghosts, get ready for the next mission. We are excited to announce that there will be new content released this year! pic.twitter.com/dtkhVV7QxF

— Ghost Recon (@GhostRecon) February 26, 2021