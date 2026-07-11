Ghost Recon Wildlands: Ubisoft aktualisiert heimlich Store-Einträge, kommt es zurück auf aktuelle Konsolen?

Ghost Recon Wildlands könnte möglicherweise eine Rückkehr auf aktuelle Konsolen vorbereiten. Mehrere Hinweise aus Store-Einträgen deuten darauf hin, dass Ubisoft an neuen Versionen und zusätzlichen Inhalten arbeiten könnte.

Wie aus aktualisierten Store-Informationen hervorgeht, wurden die Einträge des Spiels offenbar um eine neue Definitive Edition ergänzt. Diese Version soll laut den Angaben neue Inhalte enthalten, die im August erscheinen könnten. Ubisoft hat eine offizielle Ankündigung dazu bislang jedoch nicht veröffentlicht.

Zusätzlich sorgt eine Änderung im PlayStation Store für Spekulationen. Dort wird in der Beschreibung inzwischen eine digitale PS5-Version erwähnt. Der Eintrag selbst wurde allerdings noch nicht vollständig angepasst und listet die PlayStation 5 bislang nicht offiziell als Plattform.

Sollte die Angabe korrekt sein, könnte dies auf eine native Current-Gen-Version oder ein technisches Upgrade für die aktuelle Konsolengeneration hindeuten. Weitere Details, etwa zu möglichen Verbesserungen, Bildrate oder Auflösung, sind derzeit nicht bekannt.

Auch neue DLC-Inhalte werden in Verbindung mit den aktualisierten Store-Informationen genannt. Ob Ubisoft tatsächlich eine größere Rückkehr von Ghost Recon Wildlands vorbereitet oder es sich lediglich um interne Anpassungen handelt, bleibt abzuwarten.

Eine offizielle Bestätigung von Ubisoft steht noch aus.