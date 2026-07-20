Ghost Recon Wildlands: Vor Comeback? Leak spricht von 4K, 60 FPS und neuer Mission

Ghost Recon Wildlands könnte schon bald ein umfangreiches Update für die aktuelle Konsolengeneration erhalten. Darauf deuten mehrere Berichte aus der Community sowie Hinweise hin, die in den vergangenen Wochen aufgetaucht sind. Eine offizielle Bestätigung von Ubisoft steht allerdings noch aus.
Den Gerüchten zufolge soll das Open-World-Taktikspiel für Xbox Series X|S und PlayStation 5 auf 4K-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde aktualisiert werden. Während zunächst lediglich von einem Performance-Patch ausgegangen wurde, sprechen aktuelle Hinweise inzwischen von einem deutlich größeren Update.
Neben den technischen Verbesserungen soll außerdem eine neue Mission mit dem Namen „Last Rites“ enthalten sein. Einzelne geleakte Bilder sollen zudem auf einen Release im August hindeuten.
Da Ubisoft auf der gamescom vertreten sein wird, spekulieren einige Community-Mitglieder darauf, dass eine mögliche Ankündigung dort erfolgen könnte. Hintergrund der Gerüchte ist zudem die Vermutung, dass Ubisoft die Spielerbasis von Ghost Recon Wildlands vor dem nächsten Serienteil noch einmal
stärken möchte, nachdem über Schwierigkeiten bei dessen Entwicklung berichtet wurde.
Bis zu einer offiziellen Stellungnahme sollten die Informationen jedoch als unbestätigtes Gerücht betrachtet werden.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Würde ich nehmen, Wildlands hat mir sehr Spaß gemacht.
Ne, danke. Nochmal will ich das nicht anfangen.
War einfach AC als Shooter.
Ja das würde passen, Updates kamen ich auch schon kostenlos für viele Far Cry und Assasins Creed Teile . Ist auf jeden Fall ein netter Zug von Ubisoft, das sollte man dazu erwähnen. Wie man an Rockstar und Sony z.B. merkt, ist das nämlich nicht selbstverständlich
Joa, das war der Teil der Ghost Recon pervertiert hat auf die übliche Baukasten Mechanik.
Gerne wieder zurück zum taktischen Shooter und bei Rainbow Six auch gleich nochmal.
Ist nett aber ist es wirklich notwendig. Klar kriegt man so nochmal paar Spieler. Denke aber das man die Arbeitskraft da besser in was Sinnvolles stecken kann. Nicht zu vergessen das da wieder eine Anleitung mit rein kommt wie man den In-game Store nutzt .
Mich werden sie damit nicht erreichen.
Das Spiel hab ich schon bis zur Vergasung gezockt,also mich bekommen sie mit so einem aufgewärmten Kaffee nicht so gut das Spiel auch war.
Wieso sollten sie einen bzw. „dich“ damit „bekommen“? Das ist einfach nur ein – aller Voraussicht nach kostenloses – Current-Gen Update. Da wird nichts aufgewärmt und für Geld angedreht oder so, sondern einfach ein simples 4K/60fps Update gebracht, damit man es auf der SeriesX/PS5 in aktueller Auflösung und FPS spielen kann.
Das ist sogar das Gegenteil davon, nämlich eine nette Geste an die Ubisoft-Spieler oder die Community allgemein.
Darauf kann ich auch getrost verzichten, war ein langweiliges Spiel.
Denke auch wie viele hier. Lieber für andere Games updates raushauen