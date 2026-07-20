Ghost Recon Wildlands: Vor Comeback? Leak spricht von 4K, 60 FPS und neuer Mission

Laut einem neuen Gerücht arbeitet Ubisoft an einem umfangreichen Update für Ghost Recon Wildlands mit 4K-Auflösung, 60 FPS und einer neuen Mission.

Ghost Recon Wildlands könnte schon bald ein umfangreiches Update für die aktuelle Konsolengeneration erhalten. Darauf deuten mehrere Berichte aus der Community sowie Hinweise hin, die in den vergangenen Wochen aufgetaucht sind. Eine offizielle Bestätigung von Ubisoft steht allerdings noch aus.

Den Gerüchten zufolge soll das Open-World-Taktikspiel für Xbox Series X|S und PlayStation 5 auf 4K-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde aktualisiert werden. Während zunächst lediglich von einem Performance-Patch ausgegangen wurde, sprechen aktuelle Hinweise inzwischen von einem deutlich größeren Update.

Neben den technischen Verbesserungen soll außerdem eine neue Mission mit dem Namen „Last Rites“ enthalten sein. Einzelne geleakte Bilder sollen zudem auf einen Release im August hindeuten.

Da Ubisoft auf der gamescom vertreten sein wird, spekulieren einige Community-Mitglieder darauf, dass eine mögliche Ankündigung dort erfolgen könnte. Hintergrund der Gerüchte ist zudem die Vermutung, dass Ubisoft die Spielerbasis von Ghost Recon Wildlands vor dem nächsten Serienteil noch einmal

stärken möchte, nachdem über Schwierigkeiten bei dessen Entwicklung berichtet wurde.

Bis zu einer offiziellen Stellungnahme sollten die Informationen jedoch als unbestätigtes Gerücht betrachtet werden.