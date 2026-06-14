Ghost Recon: Entwicklung soll laut Bericht mit Problemen und Management-Eingriffen kämpfen

Die Entwicklung des nächsten Ghost Recon-Spiels soll sich laut einem Bericht von Insider Gaming derzeit in einer schwierigen Phase befinden. Das unter dem Projektnamen Project OVR entwickelte Spiel habe demnach kürzlich interne Alpha-Ziele nicht erreicht.

Als Reaktion darauf soll Ubisoft mehrere personelle Veränderungen vorgenommen haben. Laut einem internen Memo wurde Bruno Galet als Senior Producer eingesetzt, um das Projekt zu leiten. Zusätzlich sollen Jean-Baptiste Duval, Vice President of Production, sowie Julien Sansalone, Vice President des Global Creative Office, künftig deutlich stärker in die tägliche Entwicklung eingebunden sein und das Team vor Ort unterstützen.

Mehrere Quellen berichten, dass die Entwicklung von unrealistischen Zeitplänen, mangelhafter Planung und Problemen im Management belastet werde. Während einer internen Überprüfung sollen alternative Produktionspläne vorgeschlagen worden sein, die jedoch von der Ubisoft-Zentrale abgelehnt wurden.

Innerhalb des Unternehmens soll es zudem unterschiedliche Auffassungen über die Ausrichtung des Projekts geben. Einige Mitarbeiter sollen den Eindruck haben, dass die verantwortlichen Direktoren ihre eigene Vision verfolgen, anstatt stärker auf das Feedback der Unternehmensführung einzugehen.

Offiziell hat sich Ubisoft bislang nicht zu dem Bericht geäußert. Eine Stellungnahme des Publishers lag laut Insider Gaming vor der Veröffentlichung nicht vor.

Trotz der gemeldeten Schwierigkeiten befindet sich das neue Ghost Recon weiterhin in Entwicklung. Ob die aktuellen Probleme Auswirkungen auf den geplanten Zeitplan haben werden, bleibt abzuwarten.