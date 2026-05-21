Ghost Recon: Leak deutet auf Squad-Gameplay im Stil von Ready or Not hin

1 Autor: , in News / Ghost Recon
Übersicht
Image: unbekannt

Ghost Recon soll laut Leak in Asien spielen und stärker auf Realismus, Stealth und reduzierte UI setzen.

Ein neuer Eintrag in der Ghost Recon-Reihe soll laut aktuellen Leaks einen deutlichen Kurswechsel einschlagen und die Serie stärker in Richtung taktischer Realismus verschieben.

Demnach soll der nächste Teil in Asien angesiedelt sein und sich spielerisch stärker an modernen Taktik-Shootern orientieren. Besonders ein Vergleich mit dem Ansatz von Ready or Not wird im Zusammenhang mit den Informationen genannt, insbesondere im Hinblick auf Squad-Mechaniken und Missionsstruktur.

Ein zentrales Element des neuen Konzepts soll ein erweitertes Squad-Gameplay sein, bei dem Teamkoordination und taktisches Vorgehen stärker in den Vordergrund rücken. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Benutzeroberfläche im Vergleich zu früheren Serienteilen deutlich reduziert ausfällt, um die Immersion zu erhöhen.

Darüber hinaus soll der Fokus stärker auf Stealth, Realismus und glaubwürdigen Umgebungen liegen. Die Mischung aus militärischer Simulation und taktischer Entscheidungsfreiheit könnte damit eine der bislang konsequentesten Neuausrichtungen der Reihe darstellen.

Ghost Recon wird damit laut den aktuellen Informationen möglicherweise in eine deutlich härtere und realistischere Richtung weiterentwickelt, auch wenn Ubisoft diese Details bislang nicht offiziell bestätigt hat.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Ghost Recon

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren
  1. Robilein 1270090 XP Xboxdynasty Legend Platin | 21.05.2026 - 10:33 Uhr

    Na da bin ich auf das Gameplay gespannt. An das Gameplay von der Ghost Recon: Advanced Warfighter Reihe wird es wohl nicht mehr rankommen. Bis heute das beste Gameplay der Tom Clancy Serie wie ich finde.

    0

Hinterlasse eine Antwort