Ghost Recon: Leak deutet auf Squad-Gameplay im Stil von Ready or Not hin

Ghost Recon soll laut Leak in Asien spielen und stärker auf Realismus, Stealth und reduzierte UI setzen.

Ein neuer Eintrag in der Ghost Recon-Reihe soll laut aktuellen Leaks einen deutlichen Kurswechsel einschlagen und die Serie stärker in Richtung taktischer Realismus verschieben.

Demnach soll der nächste Teil in Asien angesiedelt sein und sich spielerisch stärker an modernen Taktik-Shootern orientieren. Besonders ein Vergleich mit dem Ansatz von Ready or Not wird im Zusammenhang mit den Informationen genannt, insbesondere im Hinblick auf Squad-Mechaniken und Missionsstruktur.

Ein zentrales Element des neuen Konzepts soll ein erweitertes Squad-Gameplay sein, bei dem Teamkoordination und taktisches Vorgehen stärker in den Vordergrund rücken. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Benutzeroberfläche im Vergleich zu früheren Serienteilen deutlich reduziert ausfällt, um die Immersion zu erhöhen.

Darüber hinaus soll der Fokus stärker auf Stealth, Realismus und glaubwürdigen Umgebungen liegen. Die Mischung aus militärischer Simulation und taktischer Entscheidungsfreiheit könnte damit eine der bislang konsequentesten Neuausrichtungen der Reihe darstellen.

Ghost Recon wird damit laut den aktuellen Informationen möglicherweise in eine deutlich härtere und realistischere Richtung weiterentwickelt, auch wenn Ubisoft diese Details bislang nicht offiziell bestätigt hat.