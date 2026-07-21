Ghost Recon: Meldet sich zurück – Große Ankündigung zum 25. Jubiläum angekündigt

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Image: Ubisoft

Ubisoft hat für den 6. August anlässlich des 25. Jubiläums von Ghost Recon neue Informationen angekündigt.

Nach längerer Funkstille hat sich Ubisoft mit einem kurzen Update zur Ghost Recon-Reihe zurückgemeldet. Das Unternehmen kündigt an, am 6. August anlässlich des 25. Jubiläums der Taktik-Shooter-Serie weitere Informationen zu veröffentlichen.

In der Mitteilung heißt es, dass Fans zuletzt bereits erste Hinweise bemerkt hätten. Konkrete Details nennt Ubisoft zwar noch nicht, verspricht jedoch, zum Jubiläum mehr über die Zukunft der Marke zu verraten. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

Welche Inhalte die Ankündigung umfassen wird, bleibt derzeit offen. Möglich sind Neuigkeiten zu einem kommenden Spiel, Remaster-Projekten oder anderen Plänen rund um die traditionsreiche Reihe. Offizielle Details will Ubisoft jedoch erst am 6. August bekannt geben.

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4 Kommentare Added

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  1. ShellingFord135 21635 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.07.2026 - 18:41 Uhr

    Oh nice, ein neues Ghost Recon. Endlich. Da bin ich dabei✌🏻💚
    Und wir warten auch shcon lange auf The Division 3, Ubisoft😩

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  4. d4wGkw0n 65580 XP Romper Domper Stomper | 21.07.2026 - 19:08 Uhr

    Vielleicht wird der neue Teil angekündigt und das 4K Upgrade für Wildlands.
    Wäre beides fein.

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