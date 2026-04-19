Ghost Recon: Nächster großer Ubisoft-Titel nach Assassin’s Creed Remake – Insider

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Gerücht: Ghost Recon wird nächster großer Ubisoft-Titel nach Assassin’s Creed Remake.

Ein neuer Insider-Bericht deutet darauf hin, dass Ghost Recon als nächstes großes Projekt bei Ubisoft geplant ist. Die Entwicklung soll demnach nach dem Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced in den Fokus rücken.

Auch diese Informationen stammen von Brancheninsider Tom Henderson, der Hinweise auf die langfristige Planung innerhalb des Unternehmens nennt. Demnach soll das nächste große Spiel nach dem Assassin’s-Creed-Remake im Ghost-Recon-Universum angesiedelt sein.

Konkrete Details zum Projekt wurden bislang nicht genannt. Weder ein möglicher Release-Zeitraum noch Inhalte oder Setting sind aktuell bekannt.

Wie immer gilt: Alle genannten Informationen basieren auf einem Insider-Bericht und wurden bislang nicht offiziell bestätigt.

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13 Kommentare Added

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  1. HaloGott 14965 XP Leetspeak | 19.04.2026 - 12:28 Uhr

    Wenn es so wird wie die älteren Titel oder Wildlands dann gerne,wenn so wie Breakpoint dann eher nein danke.

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