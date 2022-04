Ghost Recon: Neues Ghost Recon-Spiel in der Mache, laut Bericht

Autor:, in / Ghost Recon

Laut den neuesten Berichten arbeitet Ubisoft an einem neuen Teil der beliebten Ghost Recon-Reihe, das schon bald angekündigt werden könnte.

Es gibt neue Berichte im Netz, die besagen, dass Ubisoft an einem neuen Ghost Recon-Teil arbeitet. Erst gestern wurde offiziell bekannt gegeben, dass die Unterstützung für Ghost Recon: Breakpoint eingestellt wurde. Die Meldung kommt nur ein paar Monate nach dem katastrophalen Experiment des Publishers, NFTs in das Spiel einzubauen.

Laut den neuesten Berichten von Kotaku könnte das Team trotz aller Kritik bereits längere Zeit an einer Fortsetzung im Ghost Recon-Universum werkeln. Aus mehreren anonymen Quellen hat die Seite erfahren, dass das nächste Ghost Recon, das den Codenamen OVER trägt und ursprünglich von Nvidia geleakt wurde, sich seit über einem Jahr in der Entwicklung befindet. Weiter heißt es, dass das neue Ghos Recon-Spiel bereits im Geschäftsjahr 2023 erscheinen könnte.