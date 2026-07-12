Ghost Recon: Probleme in der Entwicklung – Helikopter gestrichen, Features verschoben?

Ghost Recon soll laut Leak mehrere Features verlieren, um den Entwicklungsplan einzuhalten.

Ghost Recon befindet sich offenbar weiterhin in einer schwierigen Entwicklungsphase. Ein neuer Bericht behauptet, dass Ubisoft den Umfang des bislang unter dem Codenamen Project OVR bekannten Shooters weiter reduziert hat, um interne Meilensteine einhalten zu können.

Bereits Ende Juni hieß es, das Projekt kämpfe mit ehrgeizigen Zeitplänen sowie Problemen bei Planung und Management. Nun berichtet Insider Gaming unter Berufung auf interne Dokumente über weitere Änderungen. Eine offizielle Bestätigung von Ubisoft liegt nicht vor.

Dem Bericht zufolge wurden mindestens drei Features vollständig gestrichen:

Platzierbare Annäherungsminen

Eine umfangreiche Werkbank mit deutlich tiefergehender Waffenanpassung

Helikopter, deren Umsetzung laut einer Quelle als zu riskant für den Zeitplan eingestuft wurde

Die Waffenanpassung soll zwar weiterhin Bestandteil des Spiels bleiben, allerdings in einer weniger umfangreichen Form als ursprünglich geplant.

Darüber hinaus sollen mehrere Features auf einen späteren Entwicklungszeitpunkt verschoben worden sein. Dazu gehören unter anderem eine Camp-Jammer-Fähigkeit sowie die Möglichkeit, gefesselte Geiseln zu befreien. Laut dem Bericht wurde die Entwicklung dieser Systeme bislang noch nicht wieder aufgenommen.

Auch weitere Inhalte stehen demnach auf dem Prüfstand und sollen erst nach Erreichen der Alpha-Phase neu bewertet werden.

Dazu zählen unter anderem:

NPCs, die Geiseln hinrichten können

NPCs, die aus fahrenden Fahrzeugen heraus schießen

Eine neue Spielwährung namens Cryptel

Statt der geplanten Währung sollen Spieler nach aktuellem Stand Military Credits für Käufe im Spiel verwenden.

Wichtig: Sämtliche Informationen stammen aus einem nicht offiziell bestätigten Bericht. Ubisoft hat sich zu den angeblichen Änderungen bislang nicht geäußert.