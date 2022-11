Ghost Song: Atmosphärische Spielszenen aus dem 2D-Abenteuer

Autor:, in / Ghost Song

In einem neuen Video könnt ihr euch Gameplay aus Ghost Song anschauen und euch einen ersten Eindruck zum 2D-Abenteuer verschaffen.

Ab sofort ist Ghost Song im Xbox Game Pass enthalten, und im folgenden Gameplay-Video könnt ihr euch Spielszenen aus dem 2D-Abenteuer anschauen.

In Ghost Song begebt ihr euch auf eine Reise voller uralter Rätsel und kosmischer Schrecken. Erkundet gewundene Höhlensysteme, die nur von Pflanzen erhellt werden, kämpft gegen eigenartige, mächtige Wesen und erhaltet neue Fähigkeiten.

Verlasst euch in euren Kämpfen gegen die pilzartigen Aliens auf eure Reaktionsfähigkeit und Präzision. Werdet stärker und modifiziert eure Rüstung sowie euren Blaster mit einem Arsenal an Modulen.

Ghost Song ist ab sofort im Xbox Game Pass enthalten, und im Microsoft Store für 19,99 Euro erhältlich.

