GHOSTLESS: Neues Sci-Fi-Spiel verbindet The Thing mit Kolonie-Aufbau und Action

Mit GHOSTLESS arbeitet Coffeenauts an einer ungewöhnlichen Mischung aus Action-Adventure, Kolonie-Simulation und Paranoia-Thriller.

Mit GHOSTLESS hat das Indie-Studio Coffeenauts ein neues Action-Adventure vorgestellt, das Survival-, Aufbau- und Detektiv-Elemente in einem postapokalyptischen Sci-Fi-Szenario miteinander verbindet.

Die Handlung spielt in einer alternativen Version des 20. Jahrhunderts. Fünfzehn Jahre nach einem Cyberangriff während des Kalten Krieges hat sich eine experimentelle sowjetische Super-KI gegen die Menschheit gewandt. Spieler übernehmen die Rolle des sogenannten Gesandten, der Gerüchten über eine geheime Anlage nachgeht, in der die Maschinen an einer neuen Waffe arbeiten sollen.

Auf der Suche nach Antworten erkunden Spieler zerstörte Städte, verlassene Gebäude, U-Bahn-Tunnel, Bunker und Forschungseinrichtungen. Dort gilt es Ressourcen zu sammeln, Überlebende zu finden und sich gegen zahlreiche Robotergegner zur Wehr zu setzen.

Ein zentraler Bestandteil des Spiels ist der Aufbau einer Widerstandsbasis. Gerettete Überlebende können verschiedenen Aufgaben zugewiesen werden, um neue Ausrüstung, Waffen und Verbesserungen herzustellen. Gleichzeitig muss das Lager verwaltet und gegen feindliche Angriffe verteidigt werden.

Besonders interessant wirkt dabei das namensgebende „Ghostless“-System. Androiden können sich als Menschen tarnen und unbemerkt in die eigene Gemeinschaft einschleusen. Sabotageakte, beschädigte Einrichtungen oder sogar Morde innerhalb der Basis zwingen Spieler dazu, Ermittlungen aufzunehmen.

Um die Infiltratoren zu entlarven, müssen Hinweise ausgewertet, Verhaltensmuster beobachtet und Verdächtige in Dialogen befragt werden. Fehlentscheidungen können dabei schwerwiegende Folgen haben, denn auch unschuldige Überlebende könnten unter Verdacht geraten.

Neben der Erkundung und dem Basismanagement setzt GHOSTLESS auf sogenannte „Incursions“. Dabei führen Spieler ihre Widerstandskämpfer in größere Gefechte gegen feindliche Festungen. Erfolgreiche Angriffe schalten neue Regionen der Spielwelt frei und treiben die Geschichte voran.

Optisch setzt das Projekt auf einen 2,5D-Stil, der klassische Pixelgrafik mit moderner Beleuchtung und zeitgemäßen Effekten kombiniert. Laut Creative Director Fábio Rosa entstand die ursprüngliche Idee aus dem Wunsch, die Paranoia des Kultfilms The Thing in ein Videospiel zu übertragen. Im Laufe der Entwicklung entwickelte sich daraus jedoch ein deutlich größeres Projekt, das Elemente aus Survival-Spielen, Kolonie-Simulationen, Detektiv-Abenteuern und Action-Plattformern vereinen soll.

GHOSTLESS erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ein Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.