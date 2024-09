Ghostrunner 2: Endless-Moto-Modus veröffentlicht

Autor:, in / Ghostrunner 2

Publisher 505 Games und Entwickler One More Level kündigen den Start des mit Spannung erwarteten Endless Moto-Modus für Ghostrunner 2 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam, Epic Games Store, GOG) an.

Dieser adrenalingeladene neue Spielmodus versetzt die Spieler in das Herz des Cybervoids, wo Geschwindigkeit das einzige Gesetz ist, und lässt sie das Cyberpunk-Universum von Ghostrunner 2 wie nie zuvor erleben.

Im Endless Moto Mode sitzen die Spieler am Steuer eines Hochgeschwindigkeitsmotorrads und rasen durch prozedural generierte Strecken, die sicherstellen, dass jede Fahrt eine neue und einzigartige Herausforderung darstellt, die an Schwierigkeit und Spannung zunimmt, je weiter der Spieler ins Unbekannte vordringt.