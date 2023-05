Ghostrunner 2: Jack rasiert blitzschnell und messerscharf im Trailer

Autor:, in / Ghostrunner 2

Publisher 505 Games und Entwickler One More Level kündigen das im Cyberpunk-Setting angesiedelte First-Person-Action-Spiel Ghostrunner 2 an.

Ghostrunner 2 spielt ein Jahr nach dem hoch gelobten Vorgänger-Sci-Fi-Spektakel und lässt nun den Cyber-Ninja-Protagonisten Jack zum ersten Mal aus dem Dharma-Turm entkommen, um das weitläufige Ödland dahinter zu erkunden.

Mit noch intensiveren, noch rasanteren Kämpfen und einem erneut herausfordernden Gameplay verspricht die Fortsetzung, die Stärken des Originals mit neuen Elementen auszubauen.

Erstmals bekommen Spieler die Möglichkeit, das Ödland auf Jacks neuem Motorrad zu durchqueren und so Fahrzeugkämpfe zu erleben.

Das Sequel enthält neue Kräfte und Fähigkeiten, eine tiefgründige Geschichte, eine komplexe Welt und neue Gegner. Angeknüpft an die Herausforderungen des Vorgängers, müssen sich angehende Cyber-Ninja auch in Ghostrunner 2 jeden einzelnen Kill verdienen.

Ghostrunner 2 wird später im Jahr 2023 veröffentlicht und erneut von einem atmosphärischen Synthwave-Soundtrack begleitet.