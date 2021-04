Ghostrunner: 505 Games bezahlt fünf Millionen für Rechte am Spiel

Der Publisher All In Games tritt die kompletten Rechte an der Ghostrunner-Reihe für fünf Millionen Euro an 505 Games ab.

Das Actionspiel Ghostrunner wurde im Oktober 2020 vom polnischen Publisher All In Games in Zusammenarbeit mit 505 Games veröffentlicht. Nun ist ein Deal über fünf Millionen Euro zustande gekommen, welcher 505 Games die gesamten Rechte an der IP sowie alle Lizenzen der im Spiel verwendeten Technologien zusichert. All In Games wird dennoch weiterhin an den laufenden Verkäufen des Spiels beteiligt.

Am Tag der Veröffentlichung hat Ghostrunner die 2,5 Millionen Euro Produktionskosten direkt wieder eingespielt und bis Ende 2020 über 500.000 Exemplare verkauft. Es wird erwartet, dass nach den Veröffentlichungen der Next-Gen-Versionen bis Ende 2021 die Verkäufe die 1 Million Marke knacken werden.

Die fünf Millionen Euro will All In Games sofort in das Wachstum der Firma investieren. Noch dieses Jahr sollen 20 weitere Spiele, darunter Chernobylite und War Mongrels, erscheinen.