Ghostwire: Tokyo: Exklusives PS5-Spiel für Xbox Series X|S bestätigt

Das Publishing Label von Bethesda Softworks hat in London neue Büroräume bezogen. Bilder von den Innenräumen hatte eine Seite für Inneneinrichtungen auf seiner Seite gezeigt.

Die Wände nutzte man dabei, um die eigenen Spiele auf künstlerische Art darzustellen. Darunter auch das Spiel Ghostwire: Tokyo des Entwicklerstudios Tango Gameworks.

Kleine Infoboxen zu den Spielen halten Informationen zum Studio, dem Erscheinungsjahr und den Plattformen bereit.

Im Falle von Ghostwire: Tokyo ist dort neben PlayStation 5 und PC auch Xbox Series X|S als Plattform gelistet.

Bisher ist das Spiel nur exklusiv für PlayStation 5 und PC erhältlich. Die Exklusivität beträgt für die Sony-Konsole ein Jahr nach Release, der am 25. März 2022 stattfand.

Damit scheint offiziell bestätigt, dass Ghostwire: Tokyo auch für Xbox Series X|S erscheinen wird. Voraussichtlich dann am 25. März 2023.

Bethesda Softworks' new international publishing headquarters in London has Ghostwire: Tokyo wall art, already listing Xbox Series X|S as platforms.https://t.co/qEk9M2eadb pic.twitter.com/ifXPvUruHV

— Klobrille (@klobrille) November 2, 2022