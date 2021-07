Ghostwire Tokyo: Veröffentlichung auf Anfang 2022 verschoben

Die Veröffentlichung des von Tango Gameworks entwickelten Ghostwire Tokyo wurde auf Anfang 2022 verschoben. Laut dem Studio sei dies nötig, um die Vision des Spiels verwirklichen zu können. Ursprünglich sollte der Titel noch dieses Jahr für PlayStation 5 und PC erscheinen.

Da Ghostwire Tokyo einem zeitlich begrenzten Exklusiv-Deal mit Sony unterliegt, welcher eine Konsolenexklusivität für die PlayStation 5 bis ein Jahr nach Veröffentlichung umfasst, müssen sich Xbox-Spieler wohl sogar bis Anfang 2023 gedulden, um in den Genuss des paranormalen Action-Adventures zu kommen.

