Giant Skull: Hasbro stoppt Dungeons & Dragons Action-Adventure – Bericht

Ein geplantes Dungeons & Dragons Action-Adventure mit Giant Skull als Entwickler wurde laut Bericht durch Publisher Hasbro überraschend eingestellt.

Das Dungeons & Dragons-Spiel von Stig Asmussens Studio Giant Skull wurde eingestellt, nachdem Hasbro die Zusammenarbeit vorzeitig beendet hat.

Laut einem Bericht wurde der Publishing-Deal zwischen Hasbro beziehungsweise Wizards of the Coast und Giant Skull aufgelöst, wodurch das Projekt nicht weiterverfolgt wird. Offiziell heißt es, man prüfe Konzepte in jeder Entwicklungsphase und habe sich entschieden, diese Version des Spiels nicht fortzuführen.

Das geplante Spiel war als Singleplayer-Action-Adventure angelegt und sollte eine neue Welt im Dungeons-&-Dragons-Universum erschließen. Im Fokus standen eine storygetriebene Erfahrung, dynamische Kämpfe und umfangreiche Erkundungsmöglichkeiten.

Mit Stig Asmussen stand ein erfahrener Entwickler an der Spitze des Projekts, der zuvor unter anderem an Star Wars Jedi: Fallen Order und God of War III gearbeitet hat. Trotz der Einstellung betonte Wizards of the Coast den Respekt gegenüber dem Team und die weiterhin positive Beziehung.

Es handelt sich bereits um das zweite eingestellte Dungeons-&-Dragons-Projekt innerhalb kurzer Zeit, nachdem zuvor auch Starbreeze die Arbeiten an „Project Baxter“ gestoppt hatte.