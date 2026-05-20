Giant Skull: Hasbro stoppt Dungeons & Dragons Action-Adventure – Bericht

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Ein geplantes Dungeons & Dragons Action-Adventure mit Giant Skull als Entwickler wurde laut Bericht durch Publisher Hasbro überraschend eingestellt.

Das Dungeons & Dragons-Spiel von Stig Asmussens Studio Giant Skull wurde eingestellt, nachdem Hasbro die Zusammenarbeit vorzeitig beendet hat.

Laut einem Bericht wurde der Publishing-Deal zwischen Hasbro beziehungsweise Wizards of the Coast und Giant Skull aufgelöst, wodurch das Projekt nicht weiterverfolgt wird. Offiziell heißt es, man prüfe Konzepte in jeder Entwicklungsphase und habe sich entschieden, diese Version des Spiels nicht fortzuführen.

Das geplante Spiel war als Singleplayer-Action-Adventure angelegt und sollte eine neue Welt im Dungeons-&-Dragons-Universum erschließen. Im Fokus standen eine storygetriebene Erfahrung, dynamische Kämpfe und umfangreiche Erkundungsmöglichkeiten.

Mit Stig Asmussen stand ein erfahrener Entwickler an der Spitze des Projekts, der zuvor unter anderem an Star Wars Jedi: Fallen Order und God of War III gearbeitet hat. Trotz der Einstellung betonte Wizards of the Coast den Respekt gegenüber dem Team und die weiterhin positive Beziehung.

Es handelt sich bereits um das zweite eingestellte Dungeons-&-Dragons-Projekt innerhalb kurzer Zeit, nachdem zuvor auch Starbreeze die Arbeiten an „Project Baxter“ gestoppt hatte.

Quelle
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8 Kommentare Added

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  1. Kitomy 68895 XP Romper Domper Stomper | 20.05.2026 - 12:47 Uhr

    Wer weiß was passiert wäre, wenn man sich nicht mit Larian verscherzt hätte.

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    • buimui 460790 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 20.05.2026 - 14:36 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Sehe ich auch so. Larian möchte natürlich auch weiter an ihren Universum und Regelwerk arbeiten, aber für ein hochkarätiges Spiel im D&D Universum alle paar Jahre, wären sie der perfekte Partner gewesen.

      1
  4. Erra 23925 XP Nasenbohrer Level 2 | 20.05.2026 - 13:05 Uhr

    Dieses Jahr werden echt viele Spiele im Keim erstickt…

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    • Kitomy 68895 XP Romper Domper Stomper | 20.05.2026 - 14:54 Uhr
      Antwort auf Erra

      Das problem ist halt auch das einige AAA Entwicklungen auch einfach weit hinter ihren Zielen hängen…
      Anthem damals war ein gutes Beispiel, wie viele Jahre nichts vor zu weisen ? 6-7 ?
      Oder das neue Perfekt Dark, wo man nach 8 Jahren einzig und allein eine Tech Demo zusammen geschustert hatte….

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  6. Ash2X 337200 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 20.05.2026 - 14:24 Uhr

    Das letzte D&D welches ich gespielt habe war Dark Alliance… Und das würde ich gerne vergessen 😅

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