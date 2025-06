Giant Skull: Neues Dungeons & Dragons-Singleplayer-Spiel in der Mache

Neues Dungeons & Dragons-Singleplayer-Spiel von God of War- und Jedi: Survivor-Veteranen angekündigt. Wizards of the Coast und Giant Skull entwickeln story-getriebenes Action-Adventure im D&D-Universum.

Wizards of the Coast, Tochterunternehmen von Hasbro, hat eine exklusive Partnerschaft mit dem neuen Studio Giant Skull geschlossen. Gemeinsam arbeiten sie an einem bislang namenlosen Singleplayer-Action-Adventure, das im Dungeons & Dragons-Universum spielt. Das Spiel erscheint für PC und Konsole und entsteht unter der Leitung von Stig Asmussen, bekannt als Director von God of War III sowie Star Wars Jedi: Fallen Order und Survivor.

Das Projekt wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und verspricht packende Kämpfe, dynamische Fortbewegung und eine tiefgründige Erzählung. Giant Skull vereint erfahrene Entwickler großer Studios und möchte ein neues, eigenständiges D&D-Erlebnis schaffen.

Neben diesem Titel hat Wizards of the Coast mehrere weitere Spiele in Arbeit, darunter das Sci-Fi-RPG EXODUS, ein G.I. Joe-Actionspiel, sowie ein weiteres magiefokussiertes D&D-Projekt von Invoke Studios. Ein Releasedatum für das Giant Skull-Spiel wurde noch nicht genannt.