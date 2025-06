Giant Skull: Spiel soll flüssigere Animationen als Star Wars Jedi bieten

Autor:, in / Giant Skull

Das von Giant Skull entwickelte Dungeons & Dragons-Spiel soll laut Studioleiter Stig Asmussen Animationen bieten, die deutlich flüssiger und schneller sind als jene der Star Wars Jedi-Titel von Respawn Entertainment.

In einem Interview mit Polygon erklärte der frühere Game Director von God of War III und Star Wars Jedi: Fallen Order, dass das Team mit einem „sauberen technischen Neuanfang“ auf Unreal Engine 5 arbeite. Dadurch sei man nicht an technische Altlasten gebunden und könne von Grund auf ein reibungsloseres Bewegungssystem entwickeln.

Asmussen betonte, dass man bewusst auf Fehler verzichte, die in früheren Projekten durch technische Schulden („tech debt“) entstanden seien. Das Ergebnis sei ein „butterweiches“ Motion-System ohne die typischen Reibungspunkte. Besonders im Fokus stehe das Nahkampfsystem – laut Asmussen eine Kernkompetenz seines Teams – was gut zur D&D-Vorlage passe. Erste Schlagworte wie „heroischer Kampf“, „immersives Storytelling“ und „exhilarierendes Traversal“ deuten darauf hin, dass sich das Spiel als actionreiches Hack-and-Slash-Abenteuer mit starkem Bewegungsfokus positionieren wird.

Traversal – also das dynamische Fortbewegen durch die Spielwelt – soll ein zentrales Element werden. Spielerinnen und Spieler sollen die Umgebung nicht nur erkunden, sondern mit wachsender Charakterentwicklung zunehmend beherrschen. Dabei legt das Team besonderen Wert auf eine nahtlose, intuitive Steuerung.

Obwohl noch keine offiziellen Plattformen oder ein Erscheinungsdatum genannt wurden, wird das Spiel voraussichtlich für PC und moderne Konsolen erscheinen.