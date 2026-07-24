GigaBash: Ultraman Zero gegen Ultraman Belial – Jetzt eskaliert eine legendäre Rivalität

GigaBash bringt Ultraman Zero und Ultraman Belial in die Arena und erweitert sein Roster auf 30 Kämpfer.

Zwei der bekanntesten Rivalen aus dem Ultraman-Universum betreten die Arena von GigaBash. Mit dem neuen Ultraman Zero DLC erweitert Passion Republic Games das Roster um Ultraman Zero und seinen dunklen Gegenspieler Ultraman Belial.

Passend zum 60. Jubiläum des Ultraman-Franchise steigt die Zahl der spielbaren Charaktere damit auf insgesamt 30 Kämpfer. Zusammen mit bereits verfügbaren Ultraman-Charakteren können jetzt sogar sechs Ultras gleichzeitig in einer Arena gegeneinander antreten.

Ultraman Zero setzt auf Geschwindigkeit und Nahkampf

Ultraman Zero bringt seine bekannten Zero Sluggers und Emerium Slashes mit. Sein Kampfstil kombiniert diese Fähigkeiten mit Space Martial Arts und ermöglicht sowohl Angriffe aus der Entfernung als auch schnelle Nahkampfkombinationen.

Die Zero Sluggers können Gegner aus verschiedenen Richtungen attackieren, während Zero im direkten Kampf schnelle Schläge und Tritte miteinander verbindet.

Passion Republic Games entschied sich bewusst für den Charakter. Ultraman Zero verkörpert einen Helden, der selbst mit der Versuchung durch Macht und Dunkelheit konfrontiert wurde, diese letztlich jedoch überwinden konnte.

Als Gegenstück lag Ultraman Belial entsprechend nahe.

Ultraman Belial entfesselt Feuer und Blitz

Belial verfolgt einen deutlich aggressiveren Ansatz. Zu seinem Arsenal gehören Blitzangriffe, Feuerbälle und der Giga Battlenizer, der sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden kann.

Die gegensätzlichen Persönlichkeiten und Geschichten der beiden Charaktere waren laut Entwickler ein wichtiger Grund dafür, Zero und Belial gemeinsam in das Spiel aufzunehmen.

Mit den beiden Neuzugängen treffen sie auf die bisherigen Ultraman-Kämpfer, weitere Tokusatsu-Ikonen und die ursprünglichen Charaktere von GigaBash.

Das gesamte Roster des Kaiju-Brawlers umfasst damit mittlerweile 30 spielbare Charaktere.