GigaBash: Ultraman Zero und Ultraman Belial treffen mit ihren ikonischen Fähigkeiten aufeinander

Ultraman Zero und Ultraman Belial bringen ihren legendären Konflikt in die Arena von GigaBash.

Zwei legendäre Ultras treffen in der Arena von GigaBash aufeinander: Ultraman Zero und Ultraman Belial erweitern den spielbaren Kader des Kaiju-Brawlers mit eigenen Fähigkeiten und ikonischen Angriffen.

Die beiden Charaktere stehen dabei für gegensätzliche Ideale und bringen ihre bekannten Moves aus dem Ultraman-Universum in die Kämpfe von GigaBash. Während Ultraman Zero als Held für Gerechtigkeit steht, verkörpert Ultraman Belial die dunkle Gegenseite.

Neue Kräfte für die Arena

Mit der Erweiterung erhalten Spieler die Möglichkeit, beide Ultra-Kämpfer selbst zu steuern und ihre einzigartigen Fähigkeiten einzusetzen. Die Entwickler präsentieren damit zwei Figuren, die nicht nur optisch auffallen, sondern auch unterschiedliche Kampfstile in die Arena bringen.

Weitere Details zu den Fähigkeiten, dem Veröffentlichungsdatum oder zusätzlichen Inhalten wurden bislang nicht genannt.

GigaBash kombiniert klassische Monsterkämpfe mit schnellen Arena-Gefechten und bietet einen Kader aus bekannten Figuren und eigenen Kreaturen.

Mit Ultraman Zero und Ultraman Belial wächst die Auswahl an spielbaren Charakteren erneut.