Gigantosaurus: Dino Sports: Prähistorisches Sport-Partyspiel erscheint im Juni

Outright Games und Cyber Group Studios freuen sich, mit Gigantosaurus Dino Sports ihre brüllende Rückkehr in die Welt von Gigantosaurus bekannt zu geben.

Das von Infinigon entwickelte prähistorische Sport-Partyspiel soll am 28. Juni 2024 erscheinen und wird für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich sein.

Rocky, Mazu, Tiny, Bill und der Beschützer Giganto kehren für ein brandneues, witziges Abenteuer zurück, das im farbenfrohen Land Kreta spielt.

In Gigantosaurus: Dino Sports haben die Giganto-Spiele begonnen und die Spieler können sich in 8 einzigartigen Herausforderungen messen, die von realen Sportarten inspiriert sind, darunter Stunt Surf, Dino Fruit Blast und Raptors Triathlon.

Spielt alleine oder fordert eure Familie mit bis zu 4 Spielern im Couch-Koop heraus und habt riesigen Spaß.

Mit drei verschiedenen Spielmodi – „Giganto-Spiele“, „Benutzerdefiniert“ und „Herausforderung“ – ist dieses Spiel für jeden Spielertyp geeignet, egal ob ihr lieber die lustige Geschichte der Giganto-Spiele durchspielen, euer eigenes, individuelles Turnier erstellen oder einen freundschaftlichen Wettkampf mit Freunden oder der Familie austragen wollt.

Alle 8 Sportarten können in jedem Spielmodus gespielt werden, mit einem zusätzlichen Minispiel „Giganto Mayhem“, das nur im Challenge-Modus verfügbar ist, in dem die Spieler zum ersten Mal in einem Videospiel die Kontrolle über den titelgebenden Giganto übernehmen können.

Stephanie Malham, CEO von Outright Games, sagte: „Es ist eine Freude, wieder mit unseren Freunden von Cyber Group Studios zusammenzuarbeiten und mit Gigantosaurus in diese Welt zurückzukehren: Dino Sports zurückzukehren. Die Marke ist seit unserer ersten Zusammenarbeit im Jahr 2020 so stark gewachsen, und auch dieses Spiel ist unser bisher ehrgeizigstes Giganto-Spiel, mit dynamischem, einzigartigem Gameplay und einer Geschichte, die sich wie eine interaktive Episode anfühlt, die alle Fans genießen können.“

Thierry Braille, Vice President Interactive and Videogame Division und Dominique Bourse, CEO bei Cyber Group Studios, sagten: „Wir sind begeistert, mit Outright Games für ein drittes Videospiel in der Gigantosaurus-Serie zusammenzuarbeiten. Während wir die Idee eines Sportturniers in einer Episode der Fernsehserie erforscht haben, freuen wir uns sehr darauf, den Fans den Spaß der Giganto-Spiele in einem freundschaftlichen Wettbewerb und einem vollständig interaktiven Spiel zu ermöglichen, wenn Gigantosaurus: Dino Sports diesen Sommer veröffentlicht wird.“

Gigantosaurus: Dino Sports basiert auf der erfolgreichen Zeichentrickserie Gigantosaurus, die derzeit weltweit auf Disney+ und Netflix gestreamt wird.

Die von den Cyber Group Studios produzierte Serie, die mittlerweile drei Staffeln mit 156 Episoden à 11 Minuten umfasst, basiert auf dem von Bonnier Books UK Ltd. veröffentlichten Buch von Jonny Duddle, das sich weltweit über 2 Millionen Mal verkauft hat.

Die Zeichentrickserie folgt den Abenteuern von vier jungen Dinosauriern – Rocky, Bill, Tiny und Mazu -, die ihre Welt erkunden, sich ihren Ängsten stellen, zusammenarbeiten, um Probleme zu lösen, mehr über den mysteriösen Gigantosaurus selbst erfahren – und dabei jede Menge Spaß haben.