GIGASWORD: Xbox Demo jetzt erhältlich

Testet jetzt die Xbox-Demo des actiongeladenen Metroidvania GIGASWORD und bereitet euch auf den Kampf um den Gottkristall vor.

Ab sofort steht euch die Demo von GIGASWORD auf Xbox zur Verfügung, bevor das vollständige Spiel am 13. November erscheint. Dieses Metroidvania verbindet intensive Action mit herausfordernden Rätseln und setzt dabei auf ein zentrales Spielelement: das übergroße Schwert, das gleichzeitig eure Waffe und euer Hindernis ist.

Ihr müsst lernen, mit seinem Gewicht zu balancieren, um Hindernisse zu überwinden, Gegner zu besiegen und knifflige Mechaniken zu meistern. Das Kampfsystem verlangt sowohl Geschick als auch strategisches Denken, wodurch das Spiel ein spannendes Gleichgewicht zwischen Muskelkraft und Köpfchen schafft.

Die Handlung führt euch in die düstere Stadt Thoenhart, die von Hunger und Krankheit heimgesucht wird. Als sich die Verzweiflung der Bewohner zuspitzt, ruhen alle Hoffnungen auf einer letzten, gefährlichen Mission.

Ihr übernehmt die Rolle von Ezra, der den uralten Turm Nestrium erklimmen muss, um die Nocturne zu besiegen und den sagenumwobenen Gottkristall Gnosis zu erlangen. Der Kristall soll Wohlstand bringen, doch sein Schutz birgt ein Geheimnis, das das Schicksal der gesamten Welt bedroht. Das Eindringen in den Turm entfesselt eine uralte Macht, die die Grenzen der Realität zu zerstören droht.

In der Demo könnt ihr bereits einen Eindruck davon gewinnen, wie präzise die Steuerung umgesetzt ist und wie atmosphärisch die Welt gestaltet wurde.

Die optische Präsentation vereint pixelartige Ästhetik mit dynamischen Lichteffekten, während die Musik die düstere, mystische Stimmung der Handlung eindrucksvoll unterstreicht. Ihr erlebt ein Spiel, das seine Stärke in der Verbindung aus fordernden Kämpfen, cleverem Leveldesign und emotionaler Erzählung findet.

Mit GIGASWORD erwartet euch ein Titel, der klassische Metroidvania-Elemente mit einer markanten Identität kombiniert. Wenn ihr auf Spiele steht, die Geschick, Geduld und taktisches Denken belohnen, solltet ihr die Demo unbedingt ausprobieren.

Der bevorstehende Release im November verspricht ein fesselndes Abenteuer, das euch bis zur Spitze des Nestrium führen wird – und vielleicht darüber hinaus.