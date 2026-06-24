Give Us A Sign: Horror-Spiel reagiert auf die Stimme der Spieler

Give Us A Sign kombiniert Koop-Horror mit einem System, das auf die Stimmen der Spieler reagiert.

Mit Give Us A Sign arbeitet das türkische Studio Demir Games an einem kooperativen Psycho-Horror-Spiel, das die Stimmen der Spieler direkt in das Gameplay einbindet.

Der für ein bis vier Spieler ausgelegte Titel versetzt die Teilnehmer in verfluchte Schauplätze, an denen Hinweise gesammelt, paranormale Aktivitäten untersucht und Begegnungen mit übernatürlichen Wesen überlebt werden müssen.

Besonders hervor hebt sich das sprachgesteuerte Horrorsystem. Die Entitäten im Spiel reagieren auf das Mikrofon der Spieler und hören jedes gesprochene Wort mit. Kommunikation wird dadurch zu einem zweischneidigen Schwert: Sie hilft bei der Untersuchung, kann aber gleichzeitig unvorhersehbare und tödliche Reaktionen auslösen.

Auch die Spielwelt selbst soll dynamisch auf die Anwesenheit der Spieler reagieren. Gegenstände verändern ihre Position, die Atmosphäre passt sich den Ereignissen an und die Umgebung wird aktiv in die Horror-Erfahrung eingebunden.

Für die Ermittlungen steht verschiedene Spezialausrüstung zur Verfügung, mit deren Hilfe Hinweise gesammelt und übernatürliche Aktivitäten analysiert werden können. Teamarbeit und eine abgestimmte Vorgehensweise sollen dabei entscheidend für das Überleben sein.

Zusätzlich planen die Entwickler Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere und Ausrüstung. Spieler können ihre Ermittler individualisieren und ihre Ausrüstung an den bevorzugten Spielstil anpassen.

Nach der Veröffentlichung soll Give Us A Sign außerdem regelmäßig durch kostenlose Updates erweitert werden. Geplant sind neue Regionen, weitere Entitäten und zusätzliche Horror-Inhalte.

Give Us A Sign befindet sich derzeit für Konsolen und PC in aktiver Entwicklung.