Gladio Mori: Demo jetzt auch auf Xbox und PlayStation spielbar

Die Gladio‑Mori‑Demo ist zurück und erscheint erstmals auf Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Die Demo von Gladio Mori ist zurück – und erstmals auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar. Damit können Spieler die wichtigsten Inhalte des kommenden Full Releases ausprobieren, ausgewählte Waffen‑Sets testen und direkt in den Multiplayer einsteigen.

Crossplay zwischen Demo‑ und Vollversion wird vollständig unterstützt. Zudem wurden Charaktermodelle überarbeitet und sowohl Low‑ als auch High‑Poly‑Varianten aktualisiert.

Parallel dazu haben die Entwickler zahlreiche Verbesserungen und Änderungen für Demo und Vollversion umgesetzt. Besonders im Fokus steht die neue, von der Community stark nachgefragte Castle‑Arena, die ab sofort spielbar ist.

Gladio Mori wird von einem Solo‑Entwickler aus Oulu, Finnland entwickelt und kombiniert physikbasierten Gladiator‑Kampf mit hoher Spielerfreiheit. Die Demo gehörte zeitweise zu den meistgespielten Demos auf Steam und hat bereits eine große internationale Community aufgebaut.

Das Spiel setzt auf ein präzises Schadensmodell, bei dem Muskeln, Arterien und vitale Organe gezielt getroffen werden können. Spieler können eigene Moves erstellen, realistische Waffen und Rüstungen nutzen und sowohl lokal als auch online mit bis zu vier Personen kämpfen. Dismemberment‑, Ausdauer‑ sowie unbewaffnete und stumpfe Schadenssysteme gehören ebenfalls zum Kern des Gameplays.