Gloomy Eyes: Düsteres Abenteuer erinnert an Tim Burton

Mit einer Atmosphäre, die an Tim Burtons Corpse Bride und The Nightmare Before Christmas erinnert, erscheint Gloomy Eyes dieses Jahr für Konsolen und PC.

Untold Tales hat sich mit Atlas V, Fishing Cactus, 3DAR und ARTE France zusammengetan, um die wunderbar düstere Geschichte von Gloomy Eyes zum Leben zu erwecken.

Gloomy Eyes ist ein Einzelspieler-„Self-Coop”-Horror-Adventure. Die Spieler steuern abwechselnd zwei einzigartige Charaktere, die sich auf eine Reise begeben, um das Sonnenlicht in eine Welt zurückzubringen, die in böse, bittere Dunkelheit gestürzt ist.

Das Spiel besticht durch eine liebevoll gespenstische, Tim Burton-artige Bildästhetik, die an Corpse Bride und The Nightmare Before Christmas erinnert.

Zwei entzückende Delinquenten

Lernt Gloomy kennen, einen süßen Zombie-Jungen, und Nena, ein schelmisches Menschenmädchen, die sich gegen die Regeln ihrer Welt und ihrer Ältesten auflehnen, indem sie sich zusammentun. Warum? Weil eines Tages, nachdem die Sonne die Dummheit der Menschheit satt hatte, sie einfach … verschwand. Seine Abwesenheit schuf eine bittere, wütende Welt, in der die Lebenden und die Untoten in endlosen Streitigkeiten gefangen sind.

Jetzt liegt es an Gloomy und Nena, ihn zu finden und sein Licht zurückzubringen. Jeder Charakter hat seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten und bemerkenswerten Schwächen, sodass sie zusammenarbeiten müssen, um die vielen Hindernisse der Welt zu überwinden.

Vom preisgekrönten VR-Film zum Spiel

Gloomy Eyes wurde ursprünglich von 3DAR, AtlasV und ARTE konzipiert und 2019 als VR-Film/Erlebnis mit Colin Farrell als Erzähler veröffentlicht. Das Erlebnis wurde für seinen offen von Tim Burton inspirierten visuellen Stil, seine innovative Technologie und seine charmant düstere Erzählung vielfach gelobt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Es wurde 2019 auf dem Sundance Film Festival und dem SXSW Festival vorgestellt. Das Erlebnis erhielt Nominierungen und Auszeichnungen unter anderem auf den Filmfestivals Sundance, SXSW, Raindance, Venedig und Vancouver International.

Ein „Self-Coop”-Abenteuer

Steuert sowohl Gloomy als auch Nena in einem reinen Einzelspieler-Erlebnis. Wechselt zwischen den beiden, um knifflige Umgebungsrätsel zu lösen. Jeder Charakter verfügt über eigene Fähigkeiten, die ihr benötigt, um Hindernisse zu überwinden und euch durch diese herrlich trostlose Dunkelheit zu kämpfen.

Gruseliger, gemütlicher Horror ohne Schreckmomente

Tretet ein in eine Welt, in der das Makabre auf das Magische trifft. Inspiriert vom Kunststil von Tim Burtons Corpse Bride oder Nightmare Before Christmas bietet Gloomy Eyes ein liebevoll gestaltetes Universum voller gruseliger Faszination, unheimlicher Schönheit und herzerwärmender Düsternis.

Es gibt kein Blutvergießen und keine Schreckmomente, sondern nur eine bezaubernde, eindringliche Atmosphäre, die euer untotes Herz höherschlagen lässt.

Eine skurrile Geschichte über verbotene Freundschaft

Versammelt euch zu einem herzerwärmend düsteren Märchen über ein nekromantisches Abenteuer, erzählt vom alten Friedhofswächter. Während die Lebenden und die Untoten heftig miteinander streiten, begegnen sich zwei ungewöhnliche Seelen und werden zu besten Freunden.

Doch um auf ein glückliches Leben hoffen zu können, müssen sie sich gemeinsam auf eine Reise begeben, um die Sonne zu finden und ihr Licht wiederherzustellen.

Erkundet verschlungene kleine Dioramen

Jedes Level ist ein atemberaubendes, handgefertigtes, drehbares Diorama, das vor makabrem Charme und gruselig-reizvollen Details nur so strotzt. Erkundet diese Miniaturwelten aus verschiedenen Blickwinkeln, während ihr Geheimnisse aufdeckt, Rätsel löst und die Geschichte einer Liebe spielt, die niemals sein sollte.