Gloomy Eyes: Pressestimmen im Accolades-Trailer

Pressestimmen zum Horror-Abenteuer Gloomy Eyes werden im Accolades-Trailer präsentiert.

Gloomy Eyes, das gemütliche Horror-„Self-Coop“-Abenteuer, das im September herausgekommen ist, hat viele, die es ausprobiert haben, echt gerührt.

Das Spiel hat aktuell eine positive Bewertung von 91 % auf Steam, 4,8 von 5 Sternen im PlayStation Store und insgesamt 80 % auf OpenCritic aus 25 Bewertungen.

Zu diesem Anlass wurde ein neuer Trailer mit Auszeichnungen veröffentlicht.

https://www.youtube.com/watch?v=bKvGDJTkIws

Features:

Übernehmt die Kontrolle über Gloomy und Nena und wechselt nahtlos zwischen ihnen, um knifflige Umgebungsrätsel zu lösen.

Erkundet atemberaubende, handgefertigte Levels im Diorama-Stil aus jedem Blickwinkel, deckt versteckte Geheimnisse auf und löst komplizierte Rätsel in drehbaren Dioramen.

Taucht ein in eine gemütliche Horrorwelt mit einzigartiger Tim-Burton-ähnlicher Grafik, die gruseligen Charme ohne Blut und Schreckmomente bietet.

Begebt euch auf eine herzerwärmend düstere Märchenreise voller nekromantischer Abenteuer, in der zwei ungewöhnliche Seelen sich auf die Suche nach der Sonne begeben, um ihr Licht inmitten eines Streits zwischen den Lebenden und den Untoten wiederherzustellen.

Gloomy Eyes ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Lateinamerikanisches Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Brasilianisches Portugiesisch und Portugiesisch.