Gloomy Eyes: Trailer verrät Release-Termin im September

Gloomy Eyes, ein heimeliges Horror-Abenteuer, das in einer Welt spielt, in der das Makabre auf das Magische trifft, erscheint am 12. September 2025 für PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch.

Gloomy Eyes erzählt die Geschichte zweier ungleicher Verbündeter, die die Aufgabe haben, das Sonnenlicht in einem Reich wiederherzustellen, das in ewige Nacht getaucht ist. Gloomy Eyes bietet ein ausgeprägtes „Self-Koop“-Gameplay, einen von Tim Burton inspirierten Kunststil und knifflige Rätsel.

Die beiden Protagonisten des Spiels, Gloomy, ein süßer Zombiejunge, und Nena, ein schelmisches Menschenmädchen, finden sich in einer Welt wieder, die in Dunkelheit gehüllt ist – eine Welt, in der die Sonne sich abgewandt hat, nachdem die Torheit der Menschheit sie vertrieben hat.

Trotz des Konflikts zwischen den Lebenden und den Untoten müssen diese beiden ungewöhnlichen Seelen mit ihren Eigenheiten und Fähigkeiten ein verbotenes Bündnis eingehen und sich auf die Suche nach der Rückkehr des Tageslichts machen.

Gloomy Eyes spielt in einem liebevoll gestalteten Universum voller makabren Charme und teuflischer Details und bietet dem Spieler mehrere Dioramen zum Erkunden. Jedes Diorama kann aus mehreren Perspektiven betrachtet werden und ist vollgepackt mit Geheimnissen, die es aufzudecken gilt, mit Rätseln, die zu lösen sind, und mit einer skurrilen, eindringlichen Atmosphäre, die selbst die Herzen der Untoten höher schlagen lässt.

Im Self-Koop-Gameplay von Gloomy Eyes steuern die Spieler sowohl Gloomy als auch Nena in einem reinen Einzelspieler-Erlebnis. Spieler wechseln zwischen den beiden Charakteren, um ihre individuellen Fähigkeiten zu nutzen und Herausforderungen zu meistern, während man in der bezaubernd morbiden Dunkelheit Umgebungspuzzles löst.