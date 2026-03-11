Go Home Annie: Das ist der Release-Termin für PlayStation & Xbox

Nordcurrent Labs und Entwickler Misfit Village haben heute enthüllt, dass ihr First-Person-Psychothriller Go Home Annie: An SCP Game am 31. März auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird. Die Konsolenfassung umfasst auch das bereits für den PC erhältliche kostenlose Inhaltsupdate.

In Go Home Annie schlüpfen die Spieler in die Rolle einer einfachen Mitarbeiterin des verblüffendsten Fachbereichs der SCP Foundation: der Replikationsabteilung. Obwohl die Foundation für das Sichern und Eindämmen von Anomalien zum Schutz der Menschheit bekannt ist, widmet sich diese Abteilung der synthetischen Erzeugung genau jener Schrecken, die sie eigentlich bändigen soll. Als Annie lösen die Spieler komplexe Rätsel, indem sie sich die Kräfte der Anomalien selbst zunutze machen.

Während die Spieler endlose Zyklen identischer Tests über sich ergehen lassen, fordert Go Home Annie sie heraus, die Gründe für das Replikationsinteresse der Foundation zu ergründen. Diese Reise führt die Spieler in das Herz der Anlage, wo in jedem Schatten fehlgeschlagene Experimente und ausgebrochene Subjekte lauern können und das SCP-Universum aus einem ganz neuen Blickwinkel zeigt.

Fans der SCP Foundation werden sich vertrauten Anomalien auf unerwartete Weise gegenübersehen sowie einigen der weniger bekannten Einträge der Foundation Wiki begegnen, die das SCP-Universum um frische Perspektiven bereichern.