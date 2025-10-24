Go Home Annie: Erscheint 2026 für Xbox und PlayStation

Go Home Annie wird Anfang nächsten Jahres seine übernatürlichen Phänomene auch auf Xbox und PlayStation bringen.

In Go Home Annie übernehmt ihr die Rolle von Annie, einer Mitarbeiterin der geheimen SCP Foundation – einer Organisation, die sich dem Sichern, Eindämmen und Schützen übernatürlicher Phänomene verschrieben hat.

Innerhalb der Replikationsabteilung werdet ihr mit der Aufgabe betraut, künstlich erzeugte paranormale Ereignisse zu testen. Dabei müsst ihr Rätsel lösen, mit seltsamen Wesen kommunizieren und verschiedene Wege erkunden, um die Geheimnisse dieser mysteriösen Abteilung zu entschlüsseln.

Doch warum existiert eine Abteilung, die das Paranormale nicht nur eindämmt, sondern gezielt nachbildet? Weshalb werdet ihr immer wieder mit denselben Ereignissen konfrontiert, deren Ausgang sich scheinbar nie verändert? Diese Fragen werfen Zweifel an den wahren Absichten der Organisation auf – und an eurer eigenen Rolle in diesem undurchsichtigen System.

Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, müsst ihr Entscheidungen treffen, die alles verändern könnten. Nur wenn ihr den Mut aufbringt, euch gegen das Offensichtliche zu stellen, könnt ihr euer Schicksal beeinflussen – und vielleicht sogar die Grundfesten der SCP Foundation erschüttern.

Nordcurrent Labs wird Go Home Annie Anfang 2026 für Xbox und PlayStation veröffentlichen, wie man in einem neuen Trailer verkündete, der ein kostenloses Update für den PC vorstellte.