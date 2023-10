Go Home Annie: Horrorspiel mit paranormalen Aktivitäten

Autor:, in / Go Home Annie

Entdeckt paranormale Aktivitäten im SCP-inspirierten First-Person-Horror-Abenteuer Go Home Annie.

Der Indie-Games-Publisher Nordcurrent Labs hat sich mit dem Entwickler Misfit Village zusammengetan, um das kommende First-Person-Horror-Ermittlungsspiel Go Home Annie zu entwickeln.

Macht euch bereit, die Geheimnisse hinter einer Vielzahl von unerklärlichen Phänomenen bei der schattenhaften paranormalen Ermittlungsorganisation SCP Foundation zu lüften, wenn Go Home Annie im Jahr 2024 für PC und Konsolen erscheint.

In Go Home Annie schlüpft ihr in die Rolle von Annie, einer einfachen Angestellten der SCP Foundation, einer verdeckten Organisation, die anomale Entitäten sichern und eindämmen und die Öffentlichkeit vor ihnen schützen soll.

In der Replikationsabteilung des SCP werdet ihr damit beauftragt, künstlich entwickelte paranormale Ereignisse zu testen. Ihr müsst Rätsel lösen, mit anomalen Wesenheiten sprechen und verschiedene Wege erkunden, um die Geheimnisse der SCP-Replikationsabteilung zu entschlüsseln.

Warum hat eine Organisation mit dem Motto „Sichern, eindämmen, schützen“ eine Abteilung für die Replikation von paranormalen Ereignissen und anomalen Wesenheiten geschaffen? Warum werdet ihr damit beauftragt, immer wieder dieselben Replikate zu testen, wobei sich das Ergebnis scheinbar nie ändert?

„Wir sind große Fans der Crowdsourced Fiction, die die SCP Foundation im Laufe der Jahre hervorgebracht hat, und wir wollten unseren eigenen Beitrag in Form eines Spiels anbieten“, so Mladen Bošnjak, Creative Director bei Misfit Village. „Aber keine Sorge, wenn du mit der SCP-Fiction nicht vertraut bist, denn Go Home Annie bietet ein eigenständiges Horror-Abenteuer, das jedem Horrorfan die Nackenhaare aufstellt!“ „Wir waren sofort begeistert von Go Home Annies schierer Vorstellungskraft und Umsetzung“, sagt Andrius Mackevičius, Head of Publishing bei Nordcurrent Labs. „Uns war sofort klar, dass die verrückten Genies von Misfit Village ein ausgeprägtes Verständnis von Horror haben und eine originelle Interpretation des Genres, die voller Überraschungen, Schwung und kreativer Energie ist.“

Den ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Weitere Eindrücke zum Spiel gibt es in der Annie Go Home Screenshot-Galerie.