GOALS: Anpfiff zum Xbox Insider Playtest

Das Xbox Insider-Playtest-Programm für GOALS ist ab sofort verfügbar – exklusiv für Xbox Series X|S. In diesem schnellen, PvP-orientierten Fußballspiel tretet ihr in actiongeladenen Matches gegeneinander an und nehmt am JOGO Festival teil, einem zeitlich begrenzten Event, das dem „schönen Spiel“ gewidmet ist. Dort könnt ihr nicht nur euer fußballerisches Können unter Beweis stellen, sondern auch Herausforderungen meistern und besondere Belohnungen verdienen.

GOALS ist ein free-to-play Multiplayer-Titel, der sich klar auf kompetitives Gameplay konzentriert und von Beginn an auf den Esport-Bereich ausgerichtet ist. Im Mittelpunkt steht ein responsives Spielerlebnis, das sich so dynamisch und realistisch anfühlen soll wie echter Fußball. Dabei baut ihr euren eigenen Verein auf, stellt euer Traumteam zusammen und arbeitet euch auf dem virtuellen Spielfeld nach oben.

Das Spiel befindet sich aktuell in Entwicklung, aber ihr könnt euch jetzt im Rahmen des Insider-Tests einen ersten Eindruck verschaffen.