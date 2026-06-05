GOALS: Kickt als kostenloses Fußballspiel für PC und Konsolen

GOALS will den Fußballmarkt mit Free-to-Play und Esports erobern.

Mit GOALS betritt ein neuer Herausforderer den virtuellen Fußballplatz. Das kostenlose Fußballspiel setzt auf kompetitives Gameplay, plattformübergreifendes Spielen und ein einzigartiges Spielerentwicklungssystem.

Die Entwickler stellen vor allem das spielerische Können in den Mittelpunkt. Dank direkter Eingaben ohne wahrnehmbare Verzögerungen, eigener Physik-Engine und verbesserter KI soll jede Partie präzise und reaktionsschnell ablaufen. Versteckte Mechaniken oder Skripting wollen die Entwickler bewusst vermeiden.

Ein besonderes Merkmal von GOALS sind die prozedural generierten Fußballer. Jeder Spieler im Spiel ist einzigartig, entwickelt sich über die Zeit weiter, erreicht seinen Karrierehöhepunkt und beendet seine Laufbahn. Dadurch entsteht eine sich ständig verändernde Fußballwelt ohne identische Teams oder Spieler.

GOALS wird vollständig kostenlos angeboten. Sämtliche Spielmodi stehen ohne Paywalls zur Verfügung und neue Inhalte sollen regelmäßig über den Live-Service nachgeliefert werden.

Darüber hinaus unterstützt das Spiel echtes Crossplay zwischen PC und Konsolen. Alle Spieler teilen sich dieselbe Community, denselben Fortschritt und dieselben Matchmaking-Systeme.

Zum Start stehen die Modi 1-gegen-1 sowie Solo gegen KI bereit. Die Entwickler haben außerdem bereits 2-gegen-2- und 5-gegen-5-Modi angekündigt, die zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden sollen.

Auch Esports spielt eine zentrale Rolle. Ranglisten, Ligen, Turniere sowie Zuschauer- und Replay-Funktionen wurden von Beginn an integriert, um GOALS langfristig als kompetitive Fußballplattform zu etablieren.