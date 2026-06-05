GOALS: Kickt als kostenloses Fußballspiel für PC und Konsolen

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Image: GOALS AB

GOALS will den Fußballmarkt mit Free-to-Play und Esports erobern.

Mit GOALS betritt ein neuer Herausforderer den virtuellen Fußballplatz. Das kostenlose Fußballspiel setzt auf kompetitives Gameplay, plattformübergreifendes Spielen und ein einzigartiges Spielerentwicklungssystem.

Die Entwickler stellen vor allem das spielerische Können in den Mittelpunkt. Dank direkter Eingaben ohne wahrnehmbare Verzögerungen, eigener Physik-Engine und verbesserter KI soll jede Partie präzise und reaktionsschnell ablaufen. Versteckte Mechaniken oder Skripting wollen die Entwickler bewusst vermeiden.

Ein besonderes Merkmal von GOALS sind die prozedural generierten Fußballer. Jeder Spieler im Spiel ist einzigartig, entwickelt sich über die Zeit weiter, erreicht seinen Karrierehöhepunkt und beendet seine Laufbahn. Dadurch entsteht eine sich ständig verändernde Fußballwelt ohne identische Teams oder Spieler.

GOALS wird vollständig kostenlos angeboten. Sämtliche Spielmodi stehen ohne Paywalls zur Verfügung und neue Inhalte sollen regelmäßig über den Live-Service nachgeliefert werden.

Darüber hinaus unterstützt das Spiel echtes Crossplay zwischen PC und Konsolen. Alle Spieler teilen sich dieselbe Community, denselben Fortschritt und dieselben Matchmaking-Systeme.

Zum Start stehen die Modi 1-gegen-1 sowie Solo gegen KI bereit. Die Entwickler haben außerdem bereits 2-gegen-2- und 5-gegen-5-Modi angekündigt, die zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden sollen.

Auch Esports spielt eine zentrale Rolle. Ranglisten, Ligen, Turniere sowie Zuschauer- und Replay-Funktionen wurden von Beginn an integriert, um GOALS langfristig als kompetitive Fußballplattform zu etablieren.

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9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Sarcasonic 4805 XP Beginner Level 2 | 05.06.2026 - 13:21 Uhr

    Kann man ja mal ausprobieren.
    EA FC wird gefühlt jedes Jahr schlechter, also warum nicht.

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  4. buimui 463770 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 05.06.2026 - 13:38 Uhr

    Den meisten Spielern geht es ja schon lange nicht mehr um Gameplay, sondern um diese FUT-Karten die das Glücksspiel-Gefühl im Hirn triggern. Ob da jemand gut oder schlecht spielt ist zweitrangig, Hauptsache man kann vor den anderen mit seinem 2000€ Team angeben bis man im September wieder von vorne anfängt.

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  5. RumRoGERs 156005 XP God-at-Arms Gold | 05.06.2026 - 13:44 Uhr

    Also im Trailer sahs ganz cool aus.
    Ich warte mal ab.^^ bei gut machbaren Achievements wäre es doch für die WM ganz lustig.^^

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  6. link82 9280 XP Beginner Level 4 | 05.06.2026 - 13:45 Uhr

    antesten werd ichs mal, Konamis eFootball ist ja leider nicht so der Hit (gerade das Gameplay ist eher mid)

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  7. HakunaTraumata 129150 XP Man-at-Arms Onyx | 05.06.2026 - 13:59 Uhr

    Naja Vlt mal testen ist ja 4 free
    Und dann mit dem fifa Spiel vergleichen was am 11 kommen soll

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