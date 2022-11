Goat Simulator 3: Absolutes Chaos im neuen Gameplay-Video

Autor:, in / Goat Simulator 3

Die Ziegen warten darauf, losgelassen zu werden! Die 16 Minuten Gameplay des Goat Simulator 3 wecken unter anderem Erinnerungen an Skyrim und P.T.

Zur Einstimmung auf eine der verrücktesten Veröffentlichungen des Jahres präsentiert IGN einen umfassenden Gameplay-Trailer. Lasst euch im Video in 4K in die abgefahrene Welt der Ziegen mitnehmen und genießt die unzähligen Referenzen der Videospielgeschichte im Goat Simulator 3.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Goat Simulator 3 erscheint am 17. November 2022 für Xbox, PlayStation und PC. Das Spiel könnt ihr entweder in der Goat in a Box- oder der Downgrade-Edition erwerben: