Goat Simulator 3: Baadlands: Furry Road Erweiterung angekündigt

Stürzt euch in der zweiten Erweiterung für Goat Simulator 3, die am 19. November erscheint, in eine apokalyptische Ödnis epischen Ausmaßes.

Coffee Stain Publishing und Coffee Stain North sind nicht gerade begeistert, bekannt zu geben, dass die Welt untergegangen ist und San Angora in der neuesten Erweiterung von Goat Simulator 3 im Chaos versunken ist.

Baadlands: Furry Road kommt am 19. November raus und schickt die Spieler auf ein apokalyptisches Abenteuer durch die Ödlande von morgen.

San Angora hat sich aus unbekannten Gründen in eine riesige Wüste verwandelt und ist jetzt voller sandbedeckter Ruinen bekannter Orte.

In den Baadlands schlüpft ihr in die Hufe von Baallistic Pilgor, dem Antihelden und Überlebenden der Apokalypse, um katastrophale Quests zu absolvieren, nach Ziegenausrüstung zu suchen und eine Fülle von postapokalyptischen Parodien in dieser verrückten neuen Welt voller Mutanten und Geheimnisse zu genießen.

Der brandneue Trailer zeigt ein paar der cooleren Sachen, die die Spieler in den Baadlands erwarten können, darunter verrückte Wagen voller Wahnsinn, Leder tragende Stadtbewohner und riesige Würmer, die in den Dünen leben …

Die Spieler können auch ein anpassbares Motorrad nutzen, um die Sandlandschaft stilvoll zu durchqueren und dabei den Leuten mit lauten Motorradgeräuschen und Reifen ins Gesicht den Tag zu versauen. Es wäre keine Goat Simulator-Erweiterung ohne neue Möglichkeiten, die Einheimischen zu ärgern!

Santiago Ferrero, Creative Director bei Coffee Stain North, meinte: „Wir wissen, was ihr denkt – Sand ist grob und rau und nervig und kommt überall hin. Aber diese Erweiterung ist so viel mehr als das. Es gibt Außenposten zu plündern, Ruinen zu erkunden, riesige Würmer zu bestaunen und verdächtig große Mengen an Lederkleidung, über die man sich Gedanken machen kann. Oh, und nicht zu vergessen die mysteriöse Tresortür … Was könnte sich dahinter verbergen? Ehrlich gesagt, wahrscheinlich noch mehr Sand.“