Goat Simulator 3: Baadlands Furry Road startet jetzt auf Xbox mit neuem Open-World-Wahnsinn

Goat Simulator 3 Baadlands Furry Road entführt euch in eine staubige Open World voller Anarchie und Xbox Action, in der euer Motorrad zum wichtigsten Begleiter wird.

Ihr durchstreift die Weiten der Baadlands, legt euch mit skurrilen Fraktionen an und baut eure eigene Siedlung auf, während ihr deren Bewohner nach Belieben ärgert und manipuliert.

Die neue Erweiterung verbindet das typische Chaos der Goat Simulator Reihe mit einem starken Fokus auf Erkundung, physikbasiertem Gameplay und schwarzem Humor, wodurch ein unverwechselbares Erlebnis entsteht.

Während ihr durch die sandbedeckte Landschaft rast, versucht ihr das Geheimnis eines mysteriösen Tresors zu entschlüsseln, der tief im Herzen der Baadlands verborgen liegt.

Goat Simulator 3 Baadlands Furry Road ist ab sofort verfügbar und richtet sich an alle, die auf der Xbox Series X und Xbox Series S nach verrückter Open-World-Unterhaltung, absurdem Action-Gameplay und maximaler Spielerfreiheit suchen.