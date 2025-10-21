Goat Simulator 3: Geheimnisvolle DLC-Enthüllung angedeutet

4 Autor: , in News / Goat Simulator 3
Übersicht
Image: Coffee Stain Publishing AB

Wüstes Chaos: Goat Simulator deutet geheimnisvolle DLC-Enthüllung an

Das Entwicklerstudio Coffee Stain hat mit einer ungewöhnlichen Marketingaktion die Aufmerksamkeit der Community auf sich gezogen.

Auf den offiziellen Kanälen von Goat Simulator tauchten in den vergangenen Tagen mehrere Beiträge auf, die von Sandmotiven und wüstenähnlichen Szenarien geprägt waren. Diese Darstellungen deuten darauf hin, dass eine neue Erweiterung für das Spiel bevorstehen könnte.

Die Verantwortlichen haben bislang keine offiziellen Details veröffentlicht, was zu zahlreichen Spekulationen in der Spielergemeinschaft geführt hat. Viele Fans vermuten, dass der neue DLC in einer Wüstenumgebung spielen und neue Karten, Missionen und Interaktionsmöglichkeiten bieten könnte.

Da Goat Simulator 3 für seinen skurrilen Humor und seine unkonventionellen Spielmechaniken bekannt ist, erwarten viele Spieler erneut ein unvorhersehbares und unterhaltsames Erlebnis. Die offizielle Ankündigung des neuen Inhalts soll laut Hinweisen in Kürze erfolgen, weshalb die Community die sozialen Medien des Studios derzeit besonders aufmerksam verfolgt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Goat Simulator 3

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ralle89 21320 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.10.2025 - 07:37 Uhr

    Keine Ahnung ein ziegen simulator spielt das überhaupt jemand 🤔

    0
    • BasDom 13860 XP Leetspeak | 21.10.2025 - 07:39 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Das frage ich mich auch jedesmal wenn ich es sehe. Habe es selbst mal probiert, aber es macht 0,0 Sinn 😅

      1
      • Ralle89 21320 XP Nasenbohrer Level 1 | 21.10.2025 - 07:41 Uhr
        Antwort auf BasDom

        😂 ja das habe ich mir schon gedacht, also und die Leute feiern noch die Teile 🤷🏻‍♂️

        0
  2. Katanameister 225500 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.10.2025 - 07:39 Uhr

    Keine Ahnung, was da kommen soll, irgendwas Abgedrehtes wird es schon sein 😅.

    0

Hinterlasse eine Antwort