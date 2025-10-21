Goat Simulator 3: Geheimnisvolle DLC-Enthüllung angedeutet

Das Entwicklerstudio Coffee Stain hat mit einer ungewöhnlichen Marketingaktion die Aufmerksamkeit der Community auf sich gezogen.

Auf den offiziellen Kanälen von Goat Simulator tauchten in den vergangenen Tagen mehrere Beiträge auf, die von Sandmotiven und wüstenähnlichen Szenarien geprägt waren. Diese Darstellungen deuten darauf hin, dass eine neue Erweiterung für das Spiel bevorstehen könnte.

Die Verantwortlichen haben bislang keine offiziellen Details veröffentlicht, was zu zahlreichen Spekulationen in der Spielergemeinschaft geführt hat. Viele Fans vermuten, dass der neue DLC in einer Wüstenumgebung spielen und neue Karten, Missionen und Interaktionsmöglichkeiten bieten könnte.

Da Goat Simulator 3 für seinen skurrilen Humor und seine unkonventionellen Spielmechaniken bekannt ist, erwarten viele Spieler erneut ein unvorhersehbares und unterhaltsames Erlebnis. Die offizielle Ankündigung des neuen Inhalts soll laut Hinweisen in Kürze erfolgen, weshalb die Community die sozialen Medien des Studios derzeit besonders aufmerksam verfolgt.