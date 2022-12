Goat Simulator 3: Kostenlose weihnachtliche Items für die Ziege

Coffee Stain North, Coffee Stain Publishing und PLAION übermitteln heute poetische Weihnachtsgrüße mit der Veröffentlichung des ersten Inhaltsupdates für Goat Simulator 3, auch bekannt als „Das Pflicht-Weihnachts-Update“. Und natürlich ist es kostenlos, sonst wäre es auch ein mieses Weihnachtsgeschenk.

Der neue Trailer kann hier angesehen werden:

Goat Simulator 3 ist seit letztem Monat für Xbox Series X/S, PlayStation und PC (exklusiv auf Epic) erhältlich und nun können die Spieler mit neun neuen Gegenständen auf den Straßen von San Angora für noch mehr gute Laune sorgen.

Santiago Ferrero, Creative Director bei Coffee Stain North, enthüllte die neuen Gegenstände, die ab heute im Spiel verfügbar sind:

„Es war in der Nacht vor Weihnacht (oder eigentlich ein paar Wochen davor) und der Zustand von San Angora der reinste Terr-or. Die Stadt lag in Trümmern, der Frieden war erschüttert worden – und das alles von ein paar Ziegen, die kamen in Horden.“

„In der Stadt standen die vier Ziegen und sahen, dass plötzlich lächerlich festliche Dinge geschahen. Auf dem Rücken der einen erschien ein Schlitten mit Säcken auf magische Weise, die verwandelten Dinge und Menschen in Geschenke – was für eine Sch…öne Sache.“

„Aus heiterem Himmel und einfach so begann Schnee auf eine Ziege zu fallen, während sie begann eine rote Weihnachtsmannmütze um den Kopf zu schnallen. Mit einer blinkende Weihnachtslichter abfeuernden Kanone bestückt, waren im Nu alle Gebäude, Bäume und Hallen mit leuchtenden Drähten geschmückt.“

„Eine Ziege, vom Kopf bis zu den Hufen als Elfe gekleidet – welch Pracht -, warf Schneebälle die sich in Schneemänner verwandelten auf jedes Dach. Mit Weihnachtspullis, schwedischen Kronen und sogar einer Menorah auf dem Kopf waren die vier Ziegen festlich wie ein Weihnachtszopf.“

„Als die Ziegen setzten ihr Chaos fort, konnten die Menschen nur hoffen, dass sie nicht kamen zu ihrem Wohnort. Mit fliegenden Schneebällen, Geschenken und im Lichterglanz erstrahlenden Gebäuden würde es dank der Ziegen von San Angora keine stille Nacht geben aber zumindest eine mit Freuden.“