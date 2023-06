Goat Simulator 3: Kostenloses Sommer-Update erfrischt die Ziege

Coffee Stain Publishing und Coffee Stain North freuen sich, bekannt geben zu können, dass das Goat Simulator 3 Sommer-Update ab sofort für PC über den Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich ist!

Die Spieler können sich auf ein schickes, sommerliches Menü im Spiel freuen, sowie auf 28 neue Ausrüstungsgegenstände für Ziegen, die ihre Socken und Sandalen umhauen werden. Wie nicht anders zu erwarten, wirken sich einige der neuen Ausrüstungsgegenstände nicht nur auf Pilgors flauschiges Aussehen aus…

Hier ist ein kleiner Einblick in Pilgors neue Sommergarderobe:

Das Update bringt außerdem sonnenverbrannte und sandige Skins mit einzigartigen Effekten sowie eine große Auswahl an anderen Outfits, die die Spieler entdecken können.

Santiago Ferrero, Creative Director bei Coffee Stain North, sagte: „Ziegen sind uns Menschen in vielerlei Hinsicht ähnlich – sie schreien nach Eiscreme, tragen stylische Sonnenbrillen und lieben es zu feiern, also wollten wir diese Dinge in der neuen Ausrüstungsauswahl für das Sommer-Update widerspiegeln. Wir haben eine Menge neuer Sachen für Ziegen eingebaut und können es kaum erwarten, die stylischen Kombinationen zu sehen, die ihr euch ausgedacht habt!“