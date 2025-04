Goat Simulator 3: Kostenloses Update bringt neue Gegenstände

Autor:, in / Goat Simulator 3

Coffee Stain North präsentierte die erste (und eigenen Aussagen zufolge ehrlich gesagt wahrscheinlich auch die letzte) Goat Direct, bei der es eine Menge spannender Ankündigungen zum 10-jährigen Jubiläum der Franchise gab.

Dazu zählt auch die Ankündigung eines kostenlosen Updates für Goat Simulator 3. Denn, die Entwickler von Coffee Stain North haben einige wilde Ideen für den Goat Simulator 3 ausgeheckt, aber nicht alle davon sind wählbar. Oder doch nicht?

Um die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum so chaotisch wie möglich abzuschließen, gibt es jetzt für alle Plattformen ein kostenloses Update im Spiel, das eine Vielzahl von unveröffentlichten Ideen enthält, in die sich die Spieler stürzen können!

Das Update „Gifts from the Rifts“ enthält 27 neue Ausrüstungsgegenstände (und einen zusätzlichen versteckten Ausrüstungsgegenstand), sowie zwei neue Ereignisse, die die Feierlichkeiten zum 1. April nach San Angora bringen.

Und um das Ganze abzurunden, enthält das Update eine völlig neue alternative Ziege: Plüsch-Pilgor. Basierend auf unserer Partnerschaft mit YouTooz verfügt diese digitale Plüschziege über eine völlig neue Fähigkeit: Sie verwandelt alles, was sich ihr in den Weg stellt, in ein Spielzeug.

Goat Simulator 3 – Gifts From The Rifts Trailer:

Neben dem kostenlosen Update wurde auch eine zweite Erweiterung für Goat Simulator 3 mit einem Video anteasert.

Die komplette Aufzeichnung der GOAT Direct 2025 mit allen Ankündigungen könnt ihr ebenfalls anschauen: